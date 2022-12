Lista tygodniowych nowości na Netflix. Co obejrzymy w najbliższych dniach?

„Jeszcze przed świętami” – wtorek



Kiedy w Wigilię ktoś złośliwie zamienił paczki z prezentami, trzydziestoletnia kurierka samotnie wychowująca syna musi uratować święta mieszkańcom miasta. Na swojej trasie spotyka wyjątkowo namolnego klienta, któremu zależy na jak najszybszym odzyskaniu swojej przesyłki.



„Guillermo del Toro: Pinokio” – piątek



Zachwycająca od strony wizualnej i muzycznej filmowa opowieść w technice poklatkowej o drewnianym pajacyku, który ożył, autorstwa nagrodzonego Oscarami Guillermo del Toro.



„Nienawidzę świąt” – środa



Pielęgniarka singielka, która okłamała rodzinę, że ma chłopaka, rozpoczyna desperackie poszukiwania partnera na święta. Ma na to 24 dni!



„Dom z papieru. Korea”, część 2. – piątek



Enigmatyczny profesor zbiera grupę zdolnych złodziei z Północy i Południa, aby ukraść świeżo wydrukowaną walutę przyszłej, zjednoczonej Korei.



„Dzieciak rządzi. Świąteczny bonus” – wtorek



Wigilia przybiera szalony obrót, gdy Szef Bobas przypadkiem zamienia się miejscami z jednym z elfów Świętego Mikołaja i ląduje na Biegunie Północnym.



„Małżeństwo na punkty” – środa



Nieszczęśliwe, sfrustrowane małżeństwo znajduje nadzieję w aplikacji, która nagradza dobre uczynki. Wkrótce jednak oboje popadają w obsesję zdobywania punktów.



„Krzywe linie Boga” – piątek



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„W biały dzień. Zbrodnia w Narvarte” – czwartek



Dokument, który ujawnia dowody na korupcję w śledztwie w sprawie zabójstwa pięciu osób w dzielnicy Narvarte w Meksyku w 2015 roku.



„Jak zepsuć święta” – piątek



Córka marnotrawna wraca do domu na święta i bardzo sprawnie rujnuje ślubne plany swojej siostry. Czy zdąży wszystko naprawić, zanim będzie za późno?



„Zaklinacze słoni” – piątek



Bomman i Bellie z południa Indii poświęcają życie opiece nad osieroconym słoniątkiem o imieniu Raghu, tworząc rodzinę jak żadna inna.



„Domy na miarę marzeń”, sezon 4. – piątek



Shea i Syd McGee ze Studio McGee spełniają marzenia swoich klientów o domach idealnie dopasowanych do ich stylu życia.



„Sebastian Maniscalco. Is It Me?” – wtorek



W tym dynamicznym występie komediowym Sebastian opowiada o życiowych udrękach – od odprowadzania dzieci do szkoły przez psy spuszczone ze smyczy po randki z żoną.



„Żarliwa cierpliwość” – środa



Gdy młody mężczyzna zostaje listonoszem Pabla Nerudy, bliskość świata metafor rozpala w nim pragnienie, aby również zostać poetą i zdobyć serce kobiety swoich marzeń.



„Too Hot To Handle”, nowe odcinki – środa



Rajskie wybrzeże, gorące słońce, seksowni single i… 100 tysięcy dolarów za powstrzymanie się od seksu. Czy uczestnikom uda się nie ulec pokusie?



„Najpiękniejszy kwiat” – środa



Pewna siebie, przebojowa i atrakcyjna Mich wie, że jest fantastyczna. Musi tylko przekonać o tym pozostałych uczniów swojego liceum w Xochimilco.



„Cat” – piątek



Były informator policji żyjący pod przykrywką ma wniknąć w głąb imperium narkotykowego, lecz odkrywa niebezpieczny związek ze swoją przeszłością.



„Dragon Age. Rozgrzeszenie” – piątek



Grupa zbuntowanych magów i złodziei rzuca wyzwanie przerażającemu przeciwnikowi, który dysponuje potężnym artefaktem. Rozpoczyna się gra o najwyższą stawkę.



„Smiley” – środa



W Barcelonie dwóch mężczyzn razem ze znajomymi mierzy się z wątpliwościami, kompleksami i trudnościami w nawiązywaniu kontaktów, próbując odnaleźć prawdziwą miłość.Czytaj też:

QUIZ z najpiękniejszych bajek Disneya. Jak dobrze je znasz?Czytaj też:

Jakub Rzeźniczak zachwyca się żoną. Pokazał nowe nagranie. „Najcudowniejsza kobieta na świecie”