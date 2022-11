Najlepsze nowe thrillery na HBO Max. Te filmy warto obejrzeć

„Nie martw się, kochanie”



Lata 50. Gospodyni domowa mieszkająca z mężem w utopijnej, eksperymentalnej społeczności, zaczyna się niepokoić, że jego pełna przepychu firma może skrywać niepokojące tajemnice.



„Fałszywy traf”



Lucy i Adrian znajdują doskonałego lekarza płodności w osobie doktora Hindle'a. Jednak po zajściu w ciążę Lucy zaczyna dostrzegać coś złowrogiego w pełnym uroku Hindle'u i postanawia odkryć prawdę.



„Amores Perros”



Przejmująca wielowątkowa opowieść o mieszkańcach Mexico City, którzy próbują zmienić swoje życie.



„Blade Runner 2049”



Oficer policji Los Angeles trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda, byłego łowcy androidów, który zaginął trzydzieści lat temu.



„Urodzeni mordercy”



Historia dwojga kochanków-morderców. Podróżują drogą 66 urządzając rzeźnie w barach, nie dla pieniędzy, ani zemsty, ale dla przyjemności. Uwielbiani przez media stają się legendarnymi bohaterami, a ich historię opowiadają pojedyncze osoby pozostawione przy życiu.



„Wschodnie obietnice”



Podczas porodu w wigilię Bożego Narodzenia, ginie młoda Rosjanka. Anna, pielęgniarka jednego ze szpitali, stara się wyjaśnić tajemniczą śmierć, odkrywa że Rosjanka była prostytutką, a jej opiekunowie to rosyjscy przestępcy zajmujący się handlem „żywym towarem”, wtedy zaczynają się jej kłopoty.



„Klient”



Klient to niezwykła filmowa opowieść o parze aktorów, którzy w centrum Teheranu doświadcza dramatu, wprowadzającego Emada Etesamiego w wielkie kłopoty! Klient to irańsko-francuski dramat obyczajowy z 2016 roku w reżyserii Aaghara Farhadiego.



„Maria łaski pełna”



María, mając trudną sytuację materialną, decyduje się na przemyt narkotyków.



„Telefon”



Stu zostaje uwięziony w budce telefonicznej przez snajpera-psychopatę.



„Winni”



Dyspozytor linii 112 odbiera telefon od porwanej kobiety. Połączenie zostaje przerwane i zaczyna się walka z czasem, by odnaleźć dzwoniącą oraz jej porywacza.



„Ostatnia fala”



Młody i niedoświadczony prawnik zostaje obrońcą grupy Aborygenów, która jest oskarżona o rytualny mord.



„Punkt wrzenia”



Dla szefa kuchni Andy’ego zmiana dopiero się zaczęła, a on już ma spore opóźnienie. Jego restauracja jest przepełniona, po kuchni pałęta się niezadowolony inspektor sanitarny, a jakby tego było mało, na kolacji pojawiła się gwiazda gastronomii i szanowany krytyk kulinarny.Czytaj też:

Niespodzianka dla widzów „M jak miłość”. W serialu wraca znana postaćCzytaj też:

Dziś finał „Naszego Nowego Domu”! Ekipa pomoże Pani Justynie i jej córce cierpiącej na zespół Downa