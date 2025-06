Widzowie kochają ten szwedzki miniserial. To perełka Max

Choć od premiery minęło już trochę czasu, szwedzki serial, laureat nagrody Emmy „Millennium”, nie traci na aktualności – wręcz przeciwnie. Dzięki stale rosnącemu zainteresowaniu widzów z całego świata i wysokim notom w serwisach z recenzjami (na Filmwebie ma ocenę 8,1/10), ten mroczny, inteligentny thriller psychologiczny doczekał się statusu kultowego wśród fanów skandynawskiej literatury i seriali z klimatem nordic noir. Dostępny na platformie Max, serial wciąż zachwyca i przyciąga nowych odbiorców, którzy szukają czegoś więcej niż klasycznego kryminału.

Stał się hitem platformy Max. Szwedzki serial przyciąga tłumy

„Millenium” to ekranizacja bestsellerowej trylogii Stiega Larssona („Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”, „Dziewczyna, która igrała z ogniem”, „Zamek z piasku, który runął”). Trzymające w napięciu połączenie mrocznej wielowątkowej historii kryminalnej z wciągającym thrillerem psychologicznym, pełne fascynujących, niebanalnych bohaterów tworzy dzieło wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju.

W połowie lat 60. ubiegłego wieku w niejasnych okolicznościach znika bez śladu 16-letnia Harriet Vanger, członkini bogatej i wpływowej rodziny przedsiębiorców. 40 lat później Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist), dziennikarz specjalizujący się demaskowaniu finansowych przekrętów wielkich korporacji, otrzymuje zlecenie wyjaśnienia tej tajemniczej sprawy. Zgłębiając historię rodziny Vangerów Mikael stopniowo odkrywa coraz bardziej szokujące fakty. Kiedy wydaje się, że sprawa go przerasta, dziennikarz otrzymuje pomoc ze strony zamkniętej w sobie, ekstrawaganckiej i fascynującej genialnej hakerki Lisbeth Salander (Noomi Rapace). Kolejne elementy łączą się w całość i przybliżają do rozwiązania przerażającej układanki. To, co odkryją, przekroczy ich najśmielsze oczekiwania.

Miniserial „Millenium” liczy 6 odcinków. Tytuł znajdziecie na platformie Max.

