To oglądają teraz Polacy na Netflix. Lista najpopularniejszych filmów

10. „Rodzina Clausów 2”



Jules Claus znów razem z dziadkiem Noëlem przygotowuje się do najbardziej pracowitego okresu w roku. Wszystko wydaje się iść zgodnie z planem, dopóki nie otrzymuje listu z intrygującym pytaniem.



9. „Taking Lives”



Agentka FBI pomaga kanadyjskiej policji w ujęciu seryjnego mordercy.



8. „Poza Wszechświat”



Nowy dramat romantyczny opowiada o utalentowanej pianistce Ninie (Giulia Be) zmagającej się z toczniem rumieniowatym – chorobą autoimmunologiczną, która zaatakowała jej nerkę, choć mogła też uderzyć w inną część ciała. Ku swojemu zaskoczeniu dziewczyna nawiązuje mocną więź z Gabrielem (Henry Zaga), jednym z opiekujących się nią lekarzy. Młody doktor pomaga jej stanąć na nogi i przezwyciężyć obawy związane z występem w São Paulo w towarzystwie wielkiej orkiestry.



7. „Dopaść pielęgniarza zabójcę”



Dokument ujawniający, jak śledczy dowiedli, że pielęgniarz intensywnej terapii Charles Cullen zabijał pacjentów, i jak niemal udało mu się uniknąć odpowiedzialności.



6. „Dobry opiekun”



Pielęgniarka podejrzewa, że za serią tajemniczych zgonów pacjentów stoi jej kolega po fachu, i naraża własne życie, aby odkryć prawdę.



5. „Enola Holmes”



W dniu swych szesnastych urodzin Enola Holmes odkrywa, że jej matka zniknęła. Nastolatka trafia pod opiekę swoich starszych braci: Sherlocka i Mycrofta.



4. „Na zachodzie bez zmian ”



Przerażające przeżycia młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej.



3. „Enola Holmes 2”



Enola Holmes podejmuje się wyjaśnienia sprawy zaginionej dziewczyny. Żeby tego dokonać, nastolatka potrzebuje pomocy przyjaciół oraz starszego brata, Sherlocka.



2. „Zagubiona kula”



Po oczyszczeniu się z zarzutów genialny mechanik Lino chce tylko jednego: zemsty na skorumpowanych policjantach, którzy zabili jego brata i mentora.



1. „Niezapomniane święta”



Rozpuszczona dziedziczka traci pamięć po wypadku narciarskim i trafia pod skrzydła właściciela górskiego pensjonatu i jego córki.

