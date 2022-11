Najbliższe dni na Netflix. Co nowego obejrzymy? Lista

„Enola Holmes 2” – piątek



Enola Holmes podejmuje się wyjaśnienia sprawy zaginionej dziewczyny. Żeby tego dokonać, nastolatka potrzebuje pomocy przyjaciół oraz starszego brata, Sherlocka.



„Turbulencje”, sezon 4. – piątek



Zaginiony podczas lotu samolot po kilku latach powraca. Jego pasażerowie muszą zmierzyć się z życiem, które toczyło się bez nich, i z nową, zaskakującą rzeczywistością.



„Buying Beverly Hills” – piątek



Agencja to rodzinna firma Mauricio Umansky’ego, która zajmuje się najbardziej ekskluzywnymi nieruchomościami w Beverly Hills – gdzie na każdym rogu czeka nowy dramat.



„Blockbuster” – czwartek



W ostatniej działającej wypożyczalni Blockbuster zapracowany menedżer stara się pozostać w grze mimo ostrej konkurencji i emocjonalnych zawirowań.



„Orgasm inc. Historia firmy One Taste” – sobota



Firma oferująca seksualny dobrostan zdobywa sławę i fanów praktyką "orgazmicznej medytacji", ale w pewnym momencie jej klienci zaczynają stawiać poważne zarzuty.



„Koniuszy Królewski” – piątek



Po śmierci króla jeździec musi się poświęcić, aby służyć swemu władcy w życiu pozagrobowym, jednak coś rozprasza jego uwagę i dochodzi do tragedii.



„Neal Brennan. Blocks” – wtorek



Od dziwnych relacji, które mają ludzie z psami do pytania, jak można iść na randkę z modelką. Neal Brennan opowiada o swoim życiu w szczególnym stand-upie.



„Rodzina Clausów 2” – wtorek



Praca Mikołaja? Dostarczyć prezenty. Sprawy się jednak komplikują, gdy Julesprzejmuje stery od dziadka Noela i dostaje list od małej dziewczynki z wyjątkowym życzeniem.



„Panayotis Pascot: Prawie” – czwartek



Pupilek francuskiej telewizji opowiada o swoim życiu miłosnym i wychowaniu w przezabawnym i wzruszającym programie komediowym.



„Na ratunek piłkarzom”



Czwórka młodych fanów piłki nożnej pomaga swoim idolom odzyskać wybitne umiejętności, które odebrał im podstępny zły naukowiec.



„Smoczy książę: Tajemnica Aaravos”, sezon 4. – czwartek



Troje dzieci reprezentujących wrogie obozy - dwóch ludzkich książąt oraz elfia zabójczyni, która ma ich zgładzić - odkrywa jednak tajemnicę, która może wszystko zmienić. Postanawiają więc połączyć siły i rozpocząć heroiczną misję, która wydaje się jedyną nadzieją na zakończenie wojny i pogodzenie zwaśnionych krain.



„Deepa i Anoop”, sezon 2. – poniedziałek



Razem ze swoim zmieniającym kolory słoniem radosna dziewczynka tworzy muzykę, bawi się i dokazuje w hotelu Mangowy Dwór należącym do jej hinduskiej rodziny



„The Crown”, sezon 5. – środa



To historia dwóch z najsłynniejszych adresów świata - Pałacu Buckingham i 10 Downing Street oraz intryg i romansów kryjących się za ważnymi wydarzeniami, które wywarły decydujący wpływ na drugą połowę XX wieku. Dwa dwory pod jedną koroną.



„Tajemnice FIFA” – środa



Od walki o władzę po politykę globalną - dokument ujawnia kontrowersyjne zagrania FIFA, w tym przy wyborze gospodarza Mistrzostw Świata. Czytaj też:

Martyna Wojciechowska pisze o Polce, która zrzuciła prawie 100 kg. Zobaczcie, jak się zmieniłaCzytaj też:

WIELKI QUIZ z polskich seriali ostatnich lat. Uwaga! Pytania są bardzo trudne