Nowe i dobre thrillery na Netflix. Tych filmów prawdopodobnie nie oglądałeś

„Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje gotowi są na wszystko, by osiągnąć swój cel.



„Klatka”



Kiedy pewna para znajduje doświadczone przez los dziecko, kobieta stara się zrozumieć dziwne zachowania dziewczynki, by odkryć jej tożsamość i mroczną przeszłość.



„Nieznajomy”



Policjant działający podprzykrywką nawiązuje intensywną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



„Przypadkowy przechodzień”



Artysta graffiti, którego celem są domy elity, odkrywa szokujący sekret w ukrytej piwnicy i uruchamia serię wydarzeń, narażając swoich bliskich na niebezpieczeństwo.



„Perfumiarz”



Aby odzyskać węch i kochanka, kobieta detektyw nawiązuje współpracę z perfumiarzem, stosującym zbrodnicze metody, żeby stworzyć idealny zapach.



„Randez-vous ”



Po przeprowadzce do starego domu na francuskiej wsi Holenderka zakochuje się w młodym mężczyźnie i wplątuje w sieć kłamstw i pożądania.



„Koniec drogi”



Niedawno owdowiała Brenda walczy o bezpieczeństwo swojej rodziny podczas koszmarnej podróży, w której kluczową role odgrywa morderstwa i pełna gotówki, zagubiona torba.



„Co z oczu, to z serca”



Rabuś specjalizujący się w napadach na banki, gra w kotka i myszkę z piękną agentką federalną, którą spotyka w czasie ucieczki z więzienia.



„Przylądek strachu”



Niebezpieczny psychopata wychodzi z więzienia i zaczyna realizować sadystyczny plan zemsty na swoim adwokacie.



„Ona tu rządzi”



Ambitna młoda kobieta zawiera nietypowy układ ze swoją charyzmatyczną szefową. Kiedy nachodzą ją wątpliwości, może być już za późno, żeby się wycofać.



„Strach”



16-letnia „grzeczna dziewczyna” idzie na imprezę, gdzie poznaje przystojnego i tajemniczego faceta, który jednak skrywa mroczną tajemnicę.



„Antebellum”



Kobieta uwięziona na plantacji niewolników w Luizjanie szuka drogi ucieczki. Jednak przerażająca przeszłość Ameryki może okazać się nie do uniknięcia.

