Najlepsze thrillery na HBO Max. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Więzienie OZ



W więzieniu stanowym OZ zarówno skazańcy jak i pracownicy zmagają się codziennie ze swoimi myślami a także innymi ludźmi.



Zamęt



Losy młodego mężczyzny, który powraca do rodzinnego Memphis z wojny w Wietnamie i próbuje odnaleźć się w normalnym życiu. Odrzucony przez bliskich, rozpoczyna współpracę z gangsterami.



Ziemia niczyja



Młody Francuz łączy siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek i podróżuje po ogarniętej wojną Syrii w poszukiwaniu swojej siostry.



Ostre przedmioty



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



Ślepnąc od świateł



Perfekcyjnie poukładane życie dilera kokainowego Kuby zmienia się w chaos, gdy z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty.



Fargo



Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.



Detektyw



Dwaj detektywi z Luizjany, Rust i Martin, pracują nad sprawą morderstw, która sięga 1995 roku.



Wataha



Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym zginęli jego przyjaciele ze Straży Granicznej w Bieszczadach.



Wielkie kłamstewka



Idealne życie trzech matek przybiera nieoczekiwany obrót, gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni.



Od nowa



Życie odnoszącej sukcesy terapeutki z dnia na dzień wywraca się do góry nogami.



Obsesja Eve



Agentka brytyjskiego wywiadu obsesyjnie usiłuje schwytać psychopatyczną zabójczynię.



The Act



Gypsy Rose Blanchard próbuje uciec przed toksycznym związkiem z nadopiekuńczą matką.



Prawo ulicy



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.

