Co oglądać w weekend na Netflix? Lista nowości

„Sandman”

Po latach Morfeusz, Król Snów, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc.



„Wieczna noc”

Aby uciec od monotonii życia na przedmieściach, samotna 17-latka zaprzyjaźnia się z grupą nastolatków zażywających narkotyk, który pozwala im śnić na jawie.



„Kakegurui Twin”

Mary Saotome marzy o awansie społecznym, więc inwestuje wszystko, co ma, w to, co w jej elitarnym liceum liczy się najbardziej - hazardową grę o wysokie stawki.



„Darlings”

Badru sądzi, że jej porywczy mąż zmieni się, jeśli przestanie pić. Gdy jednak przebiera miarę, kobieta i jej matka zaczynają - odważnie, choć nieporadnie - szukać odwetu.



„Dobrego dnia, Veronico”

Niedoceniana policjantka szuka złodzieja okradającego kobiety poznane na portalu randkowym. Przy okazji odkrywa potworny sekret otoczony zmową milczenia.



„Markiza Tamara Falco”

Program reality TV pokazujący wytworne życie Tamary Falco, która stara się zachować równowagę pomiędzy pracą, zabawą i kontaktami ze swoją słynną rodziną.



„Carter”

Pozbawiony wspomnień mężczyzna, którego poczynaniami kieruje tajemniczy głos dochodzący z urządzenia w jego uchu, wyrusza na straceńczą misję odbicia zakładniczki.



„The Good Doctor”, sezon 4.

Utalentowany chirurg z autyzmem i zespołem sawanta trafia do prestiżowego szpitala, gdzie spotyka się ze sceptycyzmem zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu.



„To nie wina karmy”

Gdy jej licealna miłość i młodsza siostra zaręczają się, Sara postanawia ustalić, czy to wszystko przez jej rzekomego pecha.



„Buba”

Małomiasteczkowy kanciarz dołącza do lokalnej mafii wraz z bratem lawirantem. Jego obsesja na punkcie własnej karmy prowadzi do przezabawnych konsekwencji.



„Sezon ślubów”

Naciskani przez rodziców, żeby znaleźć sobie małżonków, Asha i Ravi udają w sezonie ślubnym, że są parą. W końcu jednak zaczynają naprawdę coś do siebie czuć.



„Totalny chaos: Woodstock'99”

Festiwal Woodstock 1969 obiecywał muzykę i pokój, natomiast rocznicowa edycja z 1999 roku wywołała furię i zamieszki oraz przyniosła liczne szkody.

