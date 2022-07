Kultowe tytuły zostaną usunięte z Netfliksa. Pospiesz się, jeżeli chcesz je obejrzeć

Wśród tytułów, których pozbywa się w lipcu Netflix są niestety takie klasyki jak „Siedmiu wspaniałych” czy popularny serial dla nastolatków „Dawson's Creek”. Z polskich treści, warto się pospieszyć, jeżeli chcecie przypomnieć sobie „Czas surferów”. Warto nadrobić też tytuły takie jak „Żelazny most” czy „Asy bez kasy”. Co jeszcze i kiedy dokładnie zostanie usunięte w tym miesiącu z Netflix? Oto pełna lista produkcji, których nie obejrzymy po 16 lipca.

Wtorek 12 lipca





Romina – szokujący napad wywołuje lawinę przemocy, gdy grupa nastolatków spotyka na odludnym kempingu dziewczynę ze swojej szkoły.



Środa 13 lipca



Photon – awangardowy i efektowny wizualnie film próbujący naukowo wyjaśnić powstanie świata, pojawienie się życia i dalszą drogę ku przyszłości.Riko prawie bocian – adoptowany przez bociany młody wróbel staje przed ogromnym wyzwaniem – coroczną migracją swojej przybranej rodziny.Wściekłość – wieczorny jogging niewiernego reportera telewizyjnego zmienia się w wyścig z czasem wypełniony rozmowami telefonicznymi mogącymi zniszczyć mu życie.



Czwartek 14 lipca



Na ringu z rodziną – wychowana w angielskiej rodzinie o bogatych tradycjach zapaśniczych waleczna Saraya musi ostro trenować i pokonywać kolejne przeciwności, aby dostać się do WWE. Siedmiu wspaniałych – bezwzględny przemysłowiec terroryzuje górnicze miasteczko. Opór stawia grupa niebezpiecznych, dysponujących nietypowymi umiejętnościami mężczyzn. Dawson's Creek – Dawson, Joey, Pacey i Jen tworzą zgraną paczkę licealistów doświadczających cieni i blasków nastoletniego życia pełnego marzeń, pragnień oraz małych i wielkich dramatów. Dziewczyny śmierci – nastolatka zostaje uwięziona w fikcyjnym świecie kultowego horroru, w którym jej zmarła matka zagrała 20 lat wcześniej. Gniew tytanów – bohaterski półbóg, Perseusz, wyrusza do Hadesu, aby walczyć z Tytanami, wrogami bogów, którzy uknuli plan uwięzienia Zeusa w podziemiach. To nie jest miłość – niepoprawny romantyk myśli, że znalazł prawdziwą miłość. Dowiaduje się jednak, że miał być tylko narzędziem zemsty na mężu ukochanej, którego reakcja go zaskakuje.



Piątek 15 lipca



Dla ciebie wszystko – gdy niegdyś zakochani w sobie Dawson i Amanda udają się po latach do rodzinnego miasteczka, powracają dawne uczucia — i bolesne wspomnienia.Tulipanowa gorączka – na tle holenderskiej tulipanowej gorączki rozkwita miłość pomiędzy żoną bogatego kupca a malarzem. Czy pomimo przeszkód uda im się zbudować wspólne życie?Czas surferów – trzej młodzieńcy marzący o karierze przestępczej pomagają gangsterowi w zemście na byłym szefie. Jednak w planie krwawego odwetu wszystko idzie nie tak.Asy bez kasy – czwórka niezbyt bystrych południowców organizuje jeden z największych skoków w historii Ameryki — napad na pancerną furgonetkę przewożącą 17 milionów dolarów.



Sobota 16 lipca



Krzyk – wspomnienia o mrocznej przeszłości miasta powracają, gdy brutalny morderca zaczyna polować na grupę nastolatków.Wszystko dla swojej matki – o kilku ucieczkach z domu dziecka nastoletnia Ola trafia do poprawczaka, gdzie snuje plany odszukania matki.Zmienna chwała – Lluís, rozczarowany wojną hiszpański żołnierz, zakochuje się w kobiecie o imieniu Carlana. Wkrótce odkrywa jednak, że prawdziwą miłością jego wybranki jest władza.Żelazny most – w wyniku tąpnięcia górnik zostaje uwięziony w kopalni. Wyrzuty sumienia dręczą jego żonę i przełożonego, którzy są kochankami. Zaczyna się akcja ratunkowa.

