Co oglądać w weekend na Netflix? Lista nowości

Nowe dokumenty, seriale, filmy i kontynuacje. Oto lista netfliksowych nowości w tym tygodniu. Poszukajcie czegoś dla siebie.

„Negatyw”

Bohaterem filmu jest Karol Weber. Urodził się w połowie lat 70. Jako kilkuletni chłopiec osiadł z rodzicami w małej miejscowości. Jego pasją była fotografia. Poznajemy go w najważniejszych momentach jego życia – w wieku 7 lat, kiedy opuściła go matka, w wieku 18 lat, kiedy przeżywa swoją pierwszą miłość i współcześnie, w wieku 47 lat, kiedy świętuje swoje 25-lecie pracy fotoreportera. Po wystawie dowiaduje się o śmierci ojca. Karol udaje się w podróż, by go pochować. Nocna eskapada pociągiem jest pełna niespodzianek na pograniczu jawy i snu. Karol spotyka postaci z przeszłości – matkę, ojca, Alinę, swoją pierwszą miłość i Adama, przyjaciela, którego zdradził. To, co pamięta okaże się inne od tego co rzeczywiście się wydarzyło.



„Dziewczyna ze zdjęcia”

Znaleziona przy drodze umierająca kobieta zostawia syna, mężczyznę podającego się za jej męża i tajemnicę, która okazuje się koszmarem.



„Ride On Time”, sezon 4.

Poznaj wspaniały świat najpopularniejszych japońskich boysbandów reprezentowanych przez słynną agencję znaną pod nazwą Johnny's.



„Vinland saga”

Thorfinn, widząc śmierć ojca z rąk przywódcy najemników Askeladda, przysięga na nim zemstę.



„Isolerad”

Samotny, lubiący spokój student medycyny zaczyna postrzegać innych ludzi jako zagrożenie.



„Powrót klątwy”

Przed sześciu laty Li Ronan złamała religijne tabu i została przeklęta. Teraz przed konsekwencjami swoich działań musi chronić córkę.



„Capitani”, sezon 2.

W luksemburskiej wiosce, w której każdy ma swój sekret, szorstki inspektor policji Luc Capitani prowadzi dochodzenie w sprawie podejrzanej śmierci 15-letniej dziewczyny.



„Niebezpieczne związki”

Célène zaczyna naukę w nowej szkole i zakochuje się w cynicznym Tristanie. Nie ma pojęcia, że jest przedmiotem jego zakładu z królową mediów społecznościowych, Vanessą.



„Boo Bitch”

W ciągu jednej nocy uczennica liceum, która nigdy się nie wychylała, wykorzystuje okazję, aby zmienić swoje życie w epicką przygodę. Niestety następnego ranka okazuje się, że… jest duchem.



„Jak urządzić sex room”

Od rock'n'rollowych lochów po luksusowe spa — w tym pikantnym reality show projektantka Melanie Rose obmyśla erotyczne renowacje dla par.



„Cześć, żegnaj i wszystko pomiędzy”

Clare i Aidan postanawiają zakończyć swój związek bez pretensji i żalu. Czy pożegnalna randka będzie ostatnią szansą dla ich miłości?



„Klejnot”

Fotograficzka odwiedza miejsce pamięci o masowej zbrodni i zbliża się do miejscowej kobiety. Jednak ich romans przywołuje bolesne wspomnienia ze wspólnej przeszłości.



„Control Z”, 3. sezon

Gdy tajemniczy haker zaczyna ujawniać najbardziej intymne sekrety uczniów w całej szkole, bystra samotniczka Sofía rozpoczyna walkę z czasem, by odkryć jego tożsamość.



„Bardzo długa noc”

Uzbrojeni ludzie otaczają więzienny zakład psychiatryczny, żeby porwać osadzonego tam seryjnego mordercę - nie są jednak przygotowani na walkę, która ich czeka.



„Morska bestia”

Mała gapowiczka wypływa na szerokie wody z legendarnym łowcą morskich potworów. Wspólnie tworzą nową fascynującą historię.



„King of stonks”

Superambitny mózg finansów, który rozpaczliwie pragnie sławy w biznesie, kłamie, oszukuje i spiskuje, aby wspiąć się ze swoją niezbyt uczciwą firmą po drabinie sukcesu.

