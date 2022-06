Nowości na Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzeć w wolny weekend

Jeżeli szukacie ciekawych pozycji do obejrzenia w wolny weekend, Netflix ma dla was kilka propozycji. Od filmów i seriali, po dokumenty – oto, co nowego znajdziecie na platformie.

„Prywatność”



Kariera ambitnej polityczki staje pod znakiem zapytania, gdy do mediów wycieka erotyczne wideo z nią w roli głównej.



„Stranger Things”



Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.



„Bądźcie życzliwi. Modlitwa z posłuszeństwa”



Serial dokumentalny prezentujący historię Warrena Jeffsa — lidera Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — i jego szokujące zbrodnie.



„Po złej stronie torów”



Rozgoryczony weteran wojenny bierze sprawy w swoje ręce, gdy panoszący się w jego dzielnicy dilerzy narkotyków atakują jego nastoletnią wnuczkę.







„Peaky Blinders”



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Pierwsze zabójstwo”



Nastolatka Juliette musi dokonać swojego pierwszego zabójstwa, za cel obiera sobie nową w mieście Calliope. Ku jej zaskoczeniu pochodzi ona z rodziny pogromców wampirów.



„Rzut życia”



Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.



„30 lat później”



Paczka bliskich przyjaciół z młodości spotyka się na wspólnym wyjeździe wiele lat po tym, jak w ich kręgu doszło do ataku na tle seksualnym.



„Parada serc”



Żyjąca karierą warszawianka, która nie lubi psów, musi z powodów zawodowych jechać do Krakowa, gdzie poznaje uroczego wdowca, jego syna i ich czworonożnego pupila.



„Centauro”



Rafa kocha zastrzyk czystej adrenaliny, jaki daje mu ściganie się na motorze. Gdy matka jego dziecka wplątuje się w układy z dilerami, nie waha się pędzić jej na ratunek.



„Drzewa Pokoju”



Cztery kobiety z różnych środowisk budują siostrzaną więź, ukrywając się podczas ludobójstwa w Rwandzie.



„Gniew Boży”



W rodzinie Luciany dochodzi do serii tajemniczych zgonów. Enigmatyczny pisarz, dla którego kiedyś pracowała, monitoruje sytuację z przerażeniem i poczuciem winy. Próbując uratować ostatnią żyjącą krewną, swoją siostrę Valentinę, Luciana staje na rozdrożu między rozsądkiem i śmiercią. Ściga się z czasem, aby ujawnić prawdę. Czy pakt krwi położy kres zemście?



„Przechwycenie”



Ostatnia oficer w odległej bazie obrony przeciwrakietowej walczy z terrorystami, którzy wymierzyli w USA 16 skradzionych rakiet nuklearnych.



„Miłość jest blisko”



Dwoje przyjaciół z dzieciństwa nawiązuje relacje z idealnymi partnerami. Szybko jednak stwierdzają, że chyba łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń.



„Kod Merkury”



Agent FBI podejmuje się ochrony cierpiącego na autyzm dziewięciolatka. Chłopiec złamał tajny kod uważany za niemożliwy do rozszyfrowania i dlatego poszukują go bezwzględni zabójcy.



„Pajęcza głowa”



Przyszłość. Skazańcy mają wybór pomiędzy więzieniem, a placówką naukową, gdzie, w zamian za skrócenie wyroku, przyjmują eksperymentalne substancje działające na emocje.



„Nic o mnie nie wiecie”



Choć wszystkie dowody wskazują na jego winę, oskarżony o morderstwo mężczyzna wykorzystuje ostatnią mowę sądową, aby zrelacjonować romans z tajemniczą kobietą.

