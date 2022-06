Czerwcowe nowości na Netflix. Masa dobrych filmów i seriali

W tym miesiącu na Netflix: niezwykła historia o rodzinie, drugiej szansie i miłości, pokonującej wszelkie różnice – serial „Królowa” z Andrzejem Sewerynem, Marią Peszek i Julią Chętnicką, polska komedia romantyczna „Parada serc”, która z pewnością spodoba się właścicielom czworonogów, długo wyczekiwany szósty sezon „Peaky Blinders” oraz trzeci sezon nominowanego do Emmy serialu „The Umbrella Academy”. Na Netflix zagości także koreańska odsłona „Domu z papieru” oraz dokument „Jennifer Lopez: Halftime” opowiadający o życiu latynoskiej artystki. Oto lista wszystkich produkcji – seriali, filmów, dokumentów i programów, jakie będziecie mieli szansę obejrzeć w czerwcu na Netflix.

„Królowa” – 23 czerwca

Czteroodcinkowa opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. To historia Sylwestra – emerytowanego krawca i drag queen, który pięćdziesiąt lat temu wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, po tym jak dostaje list od wnuczki, w którym ta prosi go o ratunek dla chorej matki, która potrzebuje przeszczepu nerki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością. W rolach głównych Andrzej Seweryn, Maria Peszek i Julia Chętnicka.

„Rząd: Królestwo, władza i chwała” – 2 czerwca

Kariera minister spraw zagranicznych Birgitte Nyborg jest zagrożona, gdy spór o ropę naftową na Grenlandii zaczyna przekształcać się w kryzys międzynarodowy.

„Podłoga to lawa”, sezon 2. – 3 czerwca

Tym razem przeszkody są nieco inne, ale bez obaw – dno jest czerwone i rozpalone, jak zawsze. W tym sezonie: bardzo ryzykowny wulkan.

„Matka idealna” – 3 czerwca

Przekonana o niewinności swojej oskarżonej o morderstwo córki matka odkrywa niepokojącą prawdę. Kto tak naprawdę jest ofiarą, a kto sprawcą?

„Peaky Blinders”, sezon 6. – 10 czerwca

Mijają 4 lata od tragedii, jaka spotkała Shelbych. Koniec prohibicji zmusza Tommy'ego do przerzucenia się na handel opium i sprzymierzenia się z największymi wrogami.

„Pierwsze zabójstwo” – 10 czerwca

Dla nastoletnich Juliette i Calliope miłość to nie lada problem – jedna jest wampirzycą, druga na wampiry poluje. Obie jednak gotowe są na pierwsze zabójstwo.

„Miłość i anarchia”, sezon 2. – 16 czerwca

Po otrzymaniu bolesnych wieści Sofie nie potrafi poradzić sobie z emocjami, co mocno odbija się na jej życiu, karierze i związku z Maksem.

„The Umbrella Academy”, sezon 3. – 22 czerwca

Nominowany do Emmy serial o dysfunkcyjnej rodzinie superbohaterów wraca z nowym sezonem.

„Dom z papieru: Korea” – 24 czerwca

Złodzieje przejmują mennicę zjednoczonej Korei i biorą zakładników. Zadaniem policji jest rozprawienie się z kryminalistami i stojącą za nimi tajemniczą postacią.

„Człowiek kontra pszczoła” – 24 czerwca

Brytyjski komik Rowan Atkinson („Jaś Fasola") gra główną rolę w tej niemal niemej komedii o walce pewnego mężczyzny z pszczołą.

„Parada serc” – 15 czerwca

Żyjąca karierą warszawianka, która nie lubi psów, musi z powodów zawodowych jechać do Krakowa, gdzie poznaje uroczego wdowca, jego syna i ich czworonożnego pupila.

„Rzut życia” – 8 czerwca

Gdy pechowy poszukiwacz koszykarskich talentów znajduje z Hiszpanii niezwykłego zawodnika, postanawia udowodnić, że obaj mogą zostać gwiazdami NBA.

„Pajęcza głowa” – 17 czerwca

Niedaleka przyszłość. Dwaj skazańcy konfrontują się ze swoją przeszłością w zakładzie, którego kierownik daje im leki zmieniające uczucia. W roli głównej Chris Hemsworth.

„Człowiek z Toronto” – 24 czerwca

Niewydarzony biznesmen zostaje omyłkowo wzięty za płatnego zabójcę zwanego Człowiekiem z Toronto, po czym musi zacząć z nim współpracować, aby przeżyć.

„Jennifer Lopez: Halftime” – 14 czerwca

Kameralny dokument o słynnej Jennifer Lopez, w którym gwiazda opowiada o swojej wielowymiarowej karierze i wyzwaniach, jakie niesie życie w świetle reflektorów.

„Efekt Marthy Mitchell” – 17 czerwca

Dokument o żonie ważnego polityka, która nie wahała się mówić prawdy podczas afery Watergate – oraz o działaniach administracji Nixona, które miały ją zdyskredytować.

„Sully” – 1 czerwca

15 stycznia 2009 roku kapitan Chesley "Sully" Sullenberger ląduje uszkodzonym samolotem na rzece Hudson, ratując życie wielu osób. Wkrótce rozpoczyna się śledztwo mogące zniszczyć jego karierę.

„Iluzja” – 2 czerwca

Arcymistrzowie estradowych sztuczek wykorzystują iluzję do rabowania banków.

„Super drużyna”, sezon 2. – 6 czerwca

Czwórka superbohaterów z Akademii Akcji powraca, żeby poznawać nowych przyjaciół, rozwiązywać problemy i rozprawiać się z łotrami w Nadziejowicach.

„Martwy punkt: Paranormalny park” – 16 czerwca

Nastoletni Barney i Norma zostają przyjaciółmi, którzy wspierają się w ciężkich chwilach, a na co dzień przeżywają upiornie zabawne przygody w nawiedzonym parku rozrywki.

„Świat karmy: Teledyski” – 16 czerwca

Od hymnu przyjaźni po piosenkę o wynalazkach – w tej nowej kolekcji utworów Karma śpiewa, zachwyca i freestyluje razem z przyjaciółmi i rodziną.

„Angry Birds: Letnie szaleństwo”, sezon 2. – 24 czerwca

Nastoletni Czerwony, Chuck, Bomba i Stella wspólnie z innymi ptaszkami spędzają szalone lato na obozie. Jedno jest pewne: polecą iskry i pióra!

„Frytka i kartofelcia: Frytka na wakacjach” – 27 czerwca

Spadające kokosy nie pozwalają Frytce i Kartofelci wyspać się na wakacjach. Pomocny małpiszonek i nowy kolega wpadają jednak na pomysł, jak rozwiązać problem.

„Reksin”, sezon 2. – 30 czerwca

Reksin i jego przyjaciele wracają z nowym sezonem i nowymi przygodami.

