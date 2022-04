„Choose Love” – pierwsza interaktywna komedia romantyczna na Netflix. Ty decydujesz o losie bohaterów!

Życie Cami Conway (Laura Marano) jest idealne. Ma fantastyczną pracę inżyniera dźwięku i szykuje się do zaręczyn, małżeństwa i założenia rodziny ze swoim fantastycznym chłopakiem Paulem (Scott Michael Foster). A jednak czuje, że czegoś jej brakuje. Czy to tylko obawa przed wykluczeniem i związany z nią strach przed zaangażowaniem? Czy może przegapiła szansę na jeszcze lepszą karierę — może jako piosenkarka, o czym zawsze marzyła? Czy Paul na pewno jest miłością jej życia? A co, jeśli jest nią Rex Galier (Avan Jogia), seksowny brytyjski rockman, który oczarował ją, gdy tylko wszedł do jej studia? A może to Jack Menna (Jordi Webber), jej pierwszy chłopak, „ten, który się wymigał”, idealistyczny globtroter, który właśnie wrócił do domu i chce odświeżyć młodzieńczą namiętność? Cami staje przed całym kalejdoskopem kuszących, ale trudnych wyborów: od poważnych dylematów etycznych po frywolne gierki „Prawda czy wyzwanie”. To, co wybierze, zależy wyłącznie od ciebie.

Obsada i twórcy

Reżyserem filmu zajął się Stuart McDonald („Perfekcyjne połączenie”, „Crazy Ex-Girlfriend”), a scenariusz napisała Josann McGibbon („Uciekająca panna młoda”, „Następcy”).

W obsadzie filmu znaleźli się: Laura Marano („W królewskim stylu”, „Wynajmij sobie chłopaka”), Avan Jogia („Resident Evil: Witajcie w Raccoon City”, „Zombieland: Kulki w łeb”), Scott Michael Foster („Ty”, „Crazy Ex-Girlfriend”), Jordi Webber („Head High”, „Power Rangers Ninja Steel”).

Inne programy interaktywne na Netflix

„Choose Love” uzupełni kolekcję programów interaktywnych Netflix razem z czekającym na premierę serialem „Trivia Quest”. Już dostępne są tytuły „Czarne lustro: Bandersnatch”, „Cat Burglar”, „Headspace: Uwolnij umysł”, „Zwierzęta na wolności: Ty kontra dzicz – film” i wiele innych.

Czytaj też:

„Fear the Walking Dead” powraca. Co wiemy o drugiej połowie 7. sezonu?