Ogrom dobrych nowości na HBO Max w kwietniu. To pełna lista premier

Miesiąc rozpocznie się m.in. od premiery kilku europejskich produkcji w tym naszego pierwszego polskiego serial Max Original „Odwilż”. Kwiecień to także premiery takich seriali jak „Miasto jest nasze”, „Tokyo Vice”, „Dziecko” czy 2. sezon „Stewardesy”, druga odsłona „Stworzona do miłości” czy 3. część „Barry'ego”. Nie zabraknie też wielu filmów z różnych stron świata i ciekawych produkcji dokumentalnych, w tym „Filmu balkonowego” w reżyserii Pawła Łozińskiego. Oto wszystkie nowości na HBO Max w kwietniu.

Nowe seriale na HBO Max w kwietniu

„Odwilż” – premiera 1 kwietnia

W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Zawieja, trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną.

„Informator” – premiera 1 kwietnia

1985 rok, Węgry. 20-letni Geri rozpoczyna kolejny rok studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie. Dołącza do reformatorskiej grupy, której przewodzi Szava. Geri jednakże skrywa tajemnicę – został zwerbowany przez komunistyczną bezpiekę.

„Głodni razem” – premiera 1 kwietnia

Pierwszy czeski program lifestylowy Max Original. Produkcja zabierze widzów w podróż przez Republikę Czeską, aby odkryć wiele ciekawych zakątków, kulinarnych i nie tylko. Przodownikiem będzie Lukáš Hejlík, najbardziej wpływowy smakosz w Czechach oraz jego 14- letnia córka Klara.

„Prawdziwa gwiazda” – premiera 1 kwietnia

Pierwsze europejskie muzyczne show produkcji Max Original, którego celem jest wyłonienie kolejnej muzycznej gwiazdy Rumunii. Program zabiera widzów za kulisy przemysłu muzycznego i zdradza, co tak naprawdę jest potrzebne, aby dotrzeć na sam szczyt.

„Wellington Paranormal”, sezon 4. – premiera 1 kwietnia

Czwarty sezon serialu o policyjnej jednostce paranormalnej Wellington, która powstała kiedy funkcjonariusze Minogue i O'Leary niechcący sprowadzili młodą kobietę opętaną przez demona.

„Tokyo Vice” – premiera 8 kwietnia

Serial Max Original luźno inspirowany reportażem amerykańskiego dziennikarza Jake'a Adelsteina. Akcja produkcji rozrywa się w Tokio pod koniec lat 90., gdzie nic i nikt nie jest naprawdę tym, kim się wydaje.

„Cisza” („The Silence aka Sutnja”) – premiera 12 kwietnia

Detektyw, reporter i żona polityka zostają wciągnięci w handel nieletnimi ludźmi w Europie Wschodniej. Odkrywają sieć, która w niewygodny sposób powiązana jest z najwyższymi szczeblami władzy.

„Stewardesa”, sezon 2. – premiera 22 kwietnia

Drugi sezon przepełnionego czarnym humorem serialu o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. W roli głównej występuje wyróżniona za swoją rolę nominacją do Emmy Kaley Cuoco.

„Barry”, sezon 3. – premiera: 25 kwietnia

Trzeci sezon nagradzanej serialowej czarnej komedii HBO z Billem Haderem w roli głównej o perypetiach niskobudżetowego płatnego zabójcy, który niespodziewanie rozpoczyna przygodę z aktorstwem w Los Angeles

„Dziecko” – premiera: 25 kwietnia

mroczne i jednocześnie zabawne spojrzenie na macierzyństwo z perspektywy kobiety, która nie chce być matką. Kontrolujące, manipulujące, ale też niesamowicie urocze dziecko zmienia życie głównej bohaterki Natashy w surrealistyczny horror. Kiedy kobieta odkrywa prawdziwą naturę swojego dziecka, podejmuje coraz bardziej desperackie próby pozbycia się go. Ona nie chce dziecka, ale dziecko zdecydowanie jej pragnie.

„Miasto jest nasze” („We Own This City”) – premiera: 26 kwietnia

Miniserial HBO stworzony i wyprodukowany przez George’a Pelecanosa i Davida Simona; produkcja powstała na postawie książki Justina Fentona, reportera Baltimore Sun i pokazuje wzloty oraz upadki jednostki specjalnej Departamentu Policji Baltimore.

„Stworzona do miłości” („Made for Love”), sezon 2. – premiera: 28 kwietnia

Drugi sezon serialu o Hazel Green, której mąż – Byron Gogol, miliarder, prezes spółki specjalizującej się w nowych technologiach – oświadczył, że wszczepił do ich mózgów chipy. Historia na podstawie książki autorstwa Alissy Nutting.

„Noughts + Crosses”, sezon 2. – premiera: 29 kwietnia

Drugi sezon historii dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy zakazana namiętność.

„Gentleman Jack”, sezon 2. – w kwietniu na HBO Max

Drugi sezon serialu opowiadającego historię charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu.

„A Black Lady Sketch Show”, sezon 3. – w kwietniu na HBO Max

Trzeci sezon składającego się ze skeczów serialu komediowego produkcji HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet.

Nowości filmowe w kwietniu na HBO Max

„Legion samobójców: The Suicide Squad” („The Suicide Squad”) – premiera 4 kwietnia

Superzłoczyńcy Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker i grupa szalonych oszustów z więzienia Belle Reve dołączają do supertajnej, super-zacienionej Task Force X, gdy trafiają na odległą, pełną wrogów wyspę Corto Maltese.

„Ojciec” („The Father”) – premiera 4 kwietnia

Anthony ma 80 lat, jest psotny, żyje sam i odrzuca wszelkie propozycje opieki, ponieważ jest zdania, że sam potrafi o siebie zadbać. Jego córka, Anne ma jednak inne zdanie na ten temat. Anthony Hopkins, nagrodzony za swoją kreację Oscarem, oraz Olivia Colman w rolach głównych.

„Woda dla słoni” („Water for Elephants”) – premiera 1 kwietnia

Student weterynarii spotyka w cyrku zamężną artystkę. Wbrew wszelkim przeciwnościom – w tym gniewowi dominującego męża – duet znajduje miłość na całe życie. Reese Witherspoon, Christoph Waltz oraz Robert Pattinson w rolach głównych.

„Baby Driver” – premiera 1 kwietnia

Pragnący zerwać z kryminalną przeszłością chłopak, zostaje zmuszony do wzięcia udziału w niebezpiecznym napadzie. Trzy nominacje do Oscara.

„Bonnie i Clyde” („Bonnie and Clyde”) – premiera 1 kwietnia

Znudzona kelnerka Bonnie Parker zakochuje się w byłym skazańcu Clydzie Barrowie. Para zaczyna kraść samochody i rabować banki w całym kraju, czym wchodzi na drogę brutalnych przestępstw.

„Rob Roy” – premiera 1 kwietnia

Liam Neeson i Jessica Lange jako bohaterowie walczący ze złymi właścicielami ziemskimi wśród zapierających dech w piersiach krajobrazów majestatycznych szkockich Highlandów.

„Sherlock Holmes” – premiera 1 kwietnia

Barwna opowieść o genialnym londyńskim detektywie, który wraz ze swoim partnerem, doktorem Watsonem, prowadzi śledztwo w sprawie serii rytualnych morderstw. Dwie nominacje do Oscara plus Złoty Glob dla Roberta Downeya Juniora.

„Sherlock Holmes: Gra cieni” (Sherlock Holmes: A Game Of Shadows) – premiera 1 kwietnia

Genialny detektyw Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) staje przed trudnym wyzwaniem. Okazuje się, że istnieje człowiek, który dorównuje mu błyskotliwością i bystrością umysłu. Jest nim bezwzględny i przebiegły profesor James Moriarty.

„Spider-Man: Homecoming” – premiera: 2 kwietnia

Peter Parker, z pomocą swojego mentora Tony'ego Starka, musi stawić czoło niebezpiecznemu przestępcy – premiera: 1 kwietnia

Podziemny krąg (Fight Club) – cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem.

Seria filmów o Batmanie – „Batman”, „Batman Returns”, „Batman Forever”, „Batman & Robin” – premiera 7 kwietnia

Filmy człowieku z żelaza – „Superman” oraz „Superman” II – premiera 7 kwietnia

„Opłacone krwią” („Bleed For This”) – premiera 1 kwietnia

Inspirująca opowieść o amerykańskim bokserze, któremu po groźnym wypadku samochodowym udało się wrócić na ring.

„Marley i ja” („Marley and Me”) – premiera 1 kwietnia

Rozgrzewająca serca historia rodziny i cudownie neurotycznego psa, który nauczył ich tego, co naprawdę ważne w życiu.

„Następna” („Girl Next”) – premiera 1 kwietnia

Młoda kobieta zostaje uprowadzona przez grupę handlarzy ludźmi, która wykorzystuje narkotyki i kontrolę umysłu opartą na traumie, aby zmusić kobiety do zostania niewolnicami seksualnymi.

„Koktajl mazeł tow” („Masel Tov Cocktail”) – premiera 1 kwietnia

Dziewiętnastoletni Dimitrij Liebermann jest Żydem i uderzył Tobiego w twarz. Teraz ma go przeprosić, ale nie jest mu przykro. W drodze na spotkanie z Tobim spotyka zróżnicowaną reprezentację niemieckiego społeczeństwa.

„Sevarambes” – premiera 1 kwietnia

W dystopijnym mieście, w którym ekspresja artystyczna jest zakazana przez prawo, Er zostaje aresztowany, ale nie chce poddać się swojemu losowi.

„Susza” („The Dry”) – premiera 1 kwietnia

Agent federalny wraca do rodzinnego miasta po 20 latach na pogrzeb przyjaciela, który rzekomo zabił swoją żonę i dziecko, a potem popełnił samobójstwo. Jego powrót na nowo otwiera stare rany i grozi rozpadem małomiasteczkowej społeczności.

„Druga runda” („Second Round”) – premiera 1 kwietnia

W świecie, w którym posiadanie dzieci jest regulowany przez państwo, para ubiega się o pozwolenie na zostanie rodzicami. Przeszli pierwszą rundę procesu – ale nie mają pojęcia, co ich czeka w drugiej.

„Jak wywołałem byłą żonę” („Blithe Spirit”) – premiera 2 kwietnia

Medium organizuje seans dla powieściopisarza cierpiącego na niemoc twórczą, ale przypadkowo przywołuje ducha jego zmarłej pierwszej żony. W konsekwecji powstaje trójkąt miłosny z jego obecną ukochaną.

Dwa statki (Martanské lode aka. Two Ships) – premiera 3 kwietnia

Martin i Eliška po raz pierwszy spotykają się na przyjęciu urodzinowym w Brnie. Młoda psycholog zaprasza muzyka na swój wykład. Jest pod wrażeniem. Leci do Norwegii, żeby się z nią zobaczyć. Poara szybko odkrywa, że nie może bez siebie żyć.

„Początek” („Beginning”) – premiera 4 kwietnia

Para w średnim wieku osiedla się w odosobnionym domu, leżącym na trudno dostępnym grzbiecie górskim. Stan zdrowia kobiety doprowadził ich do zmiany stylu życia i teraz zakochani próbują poradzić sobie z tą nową sytuacją.

„Piotruś Królik 2: Na gigancie” („Peter Rabbit 2: The Runaway”) – premiera 4 kwietnia

Piotruś wyrusza w podróż w nadziei na znalezienie przyjaciół, którzy podobnie jak on lubią psocić. Jego rodzina próbuje go wyśledzić w nadziei, że przekona go do powrotu do miejsca, do którego naprawdę przynależy.

„Cobb” – premiera 4 kwietnia

Co robi biograf, kiedy prawda na temat postaci jest o wiele mniej przyjemna niż legenda? To jest moralny dylemat filmu, który śledzi losy czołowego baseballisty oraz pisarza sportowego, któremu powierzono spisania jego historii.

„Kochanek” („The Lover”) – premiera 4 kwietnia

W 1929 roku w Indochinach francuska nastolatka wdaje się w lekkomyślny i zakazany romans z bogatym, starszym od siebie Chińczykiem. Obydwoje zdają sobie sprawę, że ich romansu przyniesie im dramatyczne konsekwencje –

„Calais, mon amour” („A Change of Heart”) – premiera 6 kwietnia

Calais, Francja. Mieszkająca z rodziną wdowa spotyka irańskiego nauczyciela, który nielegalnie uciekł do Europy. Zakochana kobieta musi stawić czoła uprzedzeniom krewnych i systemowi prawnemu swojej ojczyzny.

„Swatka na tropie: W museum” („Matchmaker Mysteries: The Art of the Kill”) – premiera 7 kwietnia

Znana swatka Angie Dove znajduje się w samym środku kolejnego morderstwa, w tym samym muzeum, w którym jej ojciec, emerytowany detektyw policyjny, Nick Columba, prowadzi sprawę serii drobnych kradzieży.

„Jej wysokość Pani Brown” („Mrs. Brown”) – premiera 7 kwietnia

Judi Dench w roli królowej Wiktorii pogrążonej w żałobie po śmierci męża. Z letargu żałoby wybudza ją ekscentryczny służący ale kraj zaczyna huczeć od plotek.

„Maixabel” – premiera 8 kwietnia

Jedenaście lat po tym, jak mąż Maixabel Lasa został zabity przez baskijską grupę terrorystyczną ETA, kobieta otrzymuje szokującą prośbę. Jeden z mężczyzn odpowiedzialnych za jego śmierć chce spotkać się z nią w więzieniu, w którym odbywa karę.

„Noc Pod Orłem” („Night at the Eagle Inn”) – premiera 8 kwietnia

Bliźnięta spędzają noc w odległej gospodzie, aby zbadać ostatnie znane miejsce pobytu ich ojca. Gdy zagłębiają się w poszukiwaniach, mroczne sekrety posiadłości zamykają ich w piekielnym labiryncie, z którego muszą uciec przed świtem.

„Jaja w tropikach” („Tropic Thunder”) – premiera 9 kwietnia

Grupa egocentrycznych aktorów zostaje wysłana w głąb azjatyckiej dżungli, gdzie trafiają na groźnych handlarzy narkotyków –

„Tove” – premiera 9 kwietnia

Helsinki 1945. Wojna się skończyła i dla malarki Tove Jansson życie zaczyna się od nowa. Kobieta zakochuje się w reżyserce Vivicę Bandler, a jej kreatywność zaczyna obierać nieoczekiwane ścieżki, kiedy postanawia spisać historię Muminków.

„Reminiscencja” („Reminiscence”) – premiera 9 kwietnia

Nick Bannister pomaga swoim klientom odzyskać utracone wspomnienia. Pewnego dnia jego życie zmienia się za sprawą nowej klientki. Prosta sprawa staje się jego obsesją po zniknięciu kobiety, a on walczy o odkrycie prawdy o niej.

„Madalena” – premiera 9 kwietnia

Luziane, Cristiano i Bianca nie mają ze sobą prawie nic wspólnego, poza tym, że mieszkają w tym samym mieście otoczonym polami soi w zachodniej Brazylii. Chociaż nie znają się nawzajem, każde z nich jest naznaczone zniknięciem Madaleny.

„Ostatnia fala” („The Last Wave”) – premiera 10 kwietnia

Pozornie zwyczajne życie prawnika z Sydney zostaje wywrócone do góry nogami, gdy zaczyna zajmować się sprawą zrytualizowanego morderstwa i odkrywa, że łączy go dziwny i niewyjaśniony mistyczny związek z australijskimi aborygenami –

„Randkowanie w Nowym Jorku” („Dating & New York”) – premiera: 14 kwietnia

Po spędzeniu razem nocy, dwoje milenialsów z Nowego Jorku, którzy poznali się dzięki aplikacji randkowej, decyduje się na związek bez zobowiązań, aby uniknąć pułapek z ich poprzednich związków – co może pójść nie tak?

„Escape Room: Najlepsi z najlepszych” („Escape Room: Tournament of Champions”) – premiera 15 kwietnia

Sequel przebojowego thrillera psychologicznego, w którym sześć osób nieświadomie zostaje zamkniętych w escape roomach.

„Szczęście” („Bliss”) – premiera: 16 kwietnia

W świecie, w którym ich kobiecość jest uważana za towar, dwie prostytutki zakochują się w sobie. Wydaje się, że wspólne szczęście jest możliwe. Ich uczucie musi jednak zderzyć się z rzeczywistością.

„Śmierć Otara” („Otar's Death”) – premiera 17 kwietnia

Film opowiada historię Keti i jej syna Nika, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, gdy chłopak potrąca starca. Rodzina ofiary obiecuje powstrzymać się od wnoszenia zarzutów przeciwko nastolatkowi, jeśli ten zrekompensuje im stratę w gotówce.

„Julie & Julia” – premiera 18 kwietnia

Niezwykła opowieść o jednej z najbardziej charyzmatycznych kucharek w historii – Julii Child, która wprowadziła do amerykańskich domów potrawy kuchni francuskiej.

„Komedianci debiutanci” („The Big Hit”) – premiera 21 kwietnia

Często bezrobotny aktor daje więźniom lekcje aktorstwa, próbując wystawić słynną sztukę Samuela Becketta „Czekając na Godota”. Kiedy dostaje zgodę na zabieranie skazańców na wycieczki poza więzienie, w końcu ma szansę się rozwinąć.

Czynniki ludzkie (Human Factors) – premiera 23 kwietnia

Tajemnicza napaść na dom wywołuje wstrząs w sercu kosmopolitycznej rodziny z klasy średniej.

„Mistrz” („The Champion”) – premiera 23 kwietnia

Oparty na faktach dramat opowiadający nieznaną historię legendarnego mistrza Polski w boksie Tadeusza „Teddy” Pietrzykowskiego, który w 1940 roku przybył pierwszym transportem więźniów do nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Nowicjat (Novitiate) –

Obraz opowiada o młodej kobiecie przygotowującej się do zostania zakonnicą, która zmaga się z problemami wiary, seksualności i zmianami w życiu Kościoła po II Soborze Watykańskim – premiera: 24 kwietnia

Wszystko zostaje w rodzinie (The Ties) – Neapol, początek lat 80-tych. Aldo i Vanda przechodzą przez separację, po tym jak mężczyzna ujawnił swój romans. Ich dwoje małych dzieci jest rozdartych między rodzicami. 30 lat później para nadal jest małżeństwem – premiera: 24 kwietnia

„Dog” – premiera 25 kwietnia

Dimitris wyidealizował swojego siedzącego w więzieniu ojca. Kiedy ten po dziesięciu latach zostaje zwolniony, chłopak nie może się doczekać, kiedy wreszcie go pozna. Jednak ojciec ujawnia swoją prawdziwą naturę i Dimitris staje przed dylematem.

„Godzina cienia” („The Shadow Hour”) – premiera 27 kwietnia

W 1942 roku chrześcijański pisarz Jochen Klepper mieszkał ze swoimi będącymi Żydówkami żoną i pasierbicą w Berlinie. Kiedy wywózka kobiet do obozu była bliska, mężczyzna stanął przed decyzją: kariera lub małżeństwo.

„France” – premiera 28 kwietnia

Gwiazda dziennikarstwa ma pełne ręce roboty jako prowadząca talk-show, reporterka wojenna, matka i żona. Po wypadku samochodowym, w którym rani kierowcę skutera, jej uporządkowany świat wymyka się spod kontroli.

„Lada dzień” („Any Day Now”) – premiera 30 kwietnia

13-letni Ramin i jego pochodząca z Iranu rodzina mieszkają w ośrodku dla uchodźców w Finlandii. Gdy chłopiec zaczyna cieszyć się wakacjami, rodzina otrzymuje straszną wiadomość, że ich wniosek o azyl został odrzucony.

Dokumenty i programy specjalne

„Fantastyczne zwierzęta: Historia naturalna” („Fantastic Beasts: A Natural History”) – premiera 3 kwietnia

Stephen Fry wyrusza w niesamowitą podróż, aby odkryć historie kryjące się za niektórymi z najbardziej fantastycznych zwierząt na świecie. Niezależnie od tego, czy szuka smoków, czy spotyka odległych krewnych jednorożca, Stephen odkrywa prawdziwe zwierzęta, które zainspirowały niektóre z największych mitów i legend w historii, opowiadaniach i filmach.

„Nieuchwytny pilot” („The Invisible Pilot”) – premiera 5 kwietnia

Historia Gary’ego Betznera, szanowanego członka lokalnej społeczności, który nie tylko sfingował własną śmierć, zmienił nazwisko i został zwerbowany przez CIA, ale był także osobą, która ujawniła aferę Iran Contras z udziałem Reagana.

„Doskonałe ujęcie” („One Perfect Shot”) – premiera 5 kwietnia

W tym fascynującym serialu dokumentalnym producentka wykonawcza i twórczyni filmowa Ava DuVernay zaprasza najlepszych reżyserów z Hollywood, aby przeanalizowali klatka po klatce ich najbardziej pamiętne i kultowe sceny filmowe.

„Tony Hawk: Aż odpadną kółka” („Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off”) – premiera 6 kwietnia

Dokument dający szerokie spojrzenie na życie i niesamowitą karierę Tony’ego Hawka oraz jego związek ze sportem, którego Hawk pozostaje synonimem od lat.

„Film balkonowy” – premiera 17 kwietnia

produkcja Max Original autorstwa uznanego dokumentalisty Pawła Łozińskiego, który przygląda się ludziom ze swojego balkonu. Autor zaczepia mieszkańców dzielnicy albo przypadkowych przechodniów, zadaje pytania, rozmawia o tym jak radzą sobie z życiem.

„Sir Alex Ferguson: Never Give In” – premiera: 18 kwietnia

Dokument przedstawia portret życia jednego z najwybitniejszych menedżerów w historii futbolu: Sir Alexa Fergusona. Film wyreżyserowany przez jego syna Jasona pozwala na nowo przeżyć historię Fergusona, skupiając się przede wszystkim na pamiętnych i wypełnionych licznymi zwycięstwami 26 latami kierowania Manchesterem United.