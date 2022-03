Tony Hawk bohaterem nowego dokumentu. Film już niedługo na HBO Max!

Tony Hawk jest uważany za pioniera nowoczesnego skateboardingu. W wieku 31 lat wyrobił sobie nazwisko w branży, wykonując w 1999 roku jeden z najbardziej wymagających technicznie trików w skateboardingu, tzw. model 900. Dzięki temu wyczynowi zyskał masowe uznanie i przypisuje się mu wprowadzenie skateboardingu do głównego nurtu.

Od czasu swojej sławy Hawk wydał serię gier wideo z Activision, a także prowadził działalność filantropijną. W 2002 roku założył fundację Tony Hawk, obecnie nazywaną The Skatepark Project, która pomaga budować skateparki na uboższych obszarach w całych Stanach Zjednoczonych. Wraz z wieloma innymi sportowcami Hawk założył organizację charytatywną Athletes For Hope, aby inspirować innych do wolontariatu i wspierania lokalnych społeczności.

Dokument o Tonym Hawku

Film dokumentalny „Tony Hawk: Until The Wheels Fall Off” opowie o życiu 53-letniego deskorolkarza, który sam zwierza się i rzuca światło na to, jak wyglądał jego start w branży, a także cała późniejsza kariera. Dokument będzie zawierał wywiady z Hawkiem, filmowcem i pionierką deskorolki Stacy Peraltą oraz profesjonalnymi skateboarderami Rodneyem Mullenem, Mikem McGillem, Lance Mountain, Stevem Caballero, Neilem Blenderem, Andym MacDonaldem, Duane Petersem, Seanem Mortimerem, Christianem Hosoi i innymi. W filmie usłyszymy utwory takich zespołów jak The Clash, The Sex Pistols, Echo and The Bunnymen, Joy Division, Pavement, Oingo Boingo, Zamienniki, XTC i Nowy porządek.

Kiedy premiera?

Premiera filmu „Tony Hawk: Until The Wheels Fall Off” w HBO i HBO Max już 5 kwietnia 2022 roku.

Czytaj też:

Twórcy „Gry o tron” nie będą angażowali się w spin-offy. „Czujemy, że to koniec”