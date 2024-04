Wielka lista najbardziej uzależniających seriali o prawdziwych zbrodniach. Nie będziecie mogli się oderwać!

W pandemii wszyscy Polacy oglądali „Króla tygrysów” – historię Joe Exocita dręczonego przez Carol Baskin. Później z zapartym tchem śledziliśmy „Oszusta z Tindera” i czytaliśmy wszystkie nowinki, które pojawiły się na jego temat w internecie.

Seriali i filmów, opowiadających o prawdziwych zbrodniach, jest na platformach streamingowych cała masa, ciężko jednak w ich ogromnie znaleźć takie, które naprawdę wciągną nas bez reszty i naprawdę zainteresują. Repertuar godny wolnego wieczoru pomoże wam dobrać nasza lista topowych i najwyżej ocenianych produkcji typu „true crime”. Choć większość z nich obejrzycie na Netfliksie, znajdziecie tu także propozycje od HBO Max i Disney+. Poszukajcie czegoś idealnego dla siebie!

Najbardziej uzależniające seriale do obejrzenia w Polsce

„Co zrobiła Jennifer” – Netflix

Ta brutalna zbrodnia wstrząsnęła spokojnym kanadyjskim miasteczkiem. Nieznani sprawcy włamali się do domu wietnamskich imigrantów i sterroryzowali rodzinę, pozostawiając przy życiu jedynie straumatyzowaną córkę. Sąsiedzi i znajomi nie mogli uwierzyć, że tak gościnni, hojni i ciężko pracujący ludzie mogli paść ofiarą przestępców. Poprzez materiały z przesłuchań policyjnych i wypowiedzi osób związanych ze sprawą, produkcja odkrywa zagmatwaną sieć problemów prowadzących do niespodziewanego finału.

„Bardzo dziki kraj” – Netflix

Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli — dochodzi do pierwszego w historii USA ataku bioterroryzmu, masowo zakładane są nielegalne podsłuchy, a przewodnik duchowy zyskuje sławę posiadacza ogromnej liczby rolls-royce’ów. Ta historia jest tak nieprawdopodobna, że aż trudno w nią uwierzyć.

„Ucieczka z Twin Flames” – Netflix

Skoro żyjemy w epoce cyfrowej, to dlaczego by nie znaleźć bratniej duszy w internecie? Wejdź do świata Jeffa i Shalei, czyli przywódców grupy Twin Flames Universe, którzy oferują kursy online mające dać gwarancję harmonijnego związku z idealnym partnerem. Produkcja odsłania kulisy działania Twin Flames Universe, czyli kontrowersyjnej internetowej społeczności żerującej na ludziach poszukujących miłości. Twórcy serii jako jedyni nawiązali kontakt z byłymi członkami grupy, którzy podzielili się koszmarnymi historiami o przymusie i wykorzystywaniu, a także o praktykach takich jak zachęcanie do stalkingu czy manipulowanie tożsamościami płciowymi. Ponadto serial dokumentuje intensywne wysiłki członków rodzin pragnących wyrwać swoich najbliższych z sieci utkanej przez Jeffa i Shaleię.

„Schody” – Netflix

Trzymająca w napięciu historia z życia autora kryminałów, Michaela Petersona, którego oskarżono o zabójstwo żony, Kathleen, po tym jak znaleziono ją martwą u dołu schodów w ich domu. Następstwem oskarżenia była 16-letnia batalia sądowa.

„Odwal się od kotów. Polowanie na internetowego mordercę” – Netflix

Gdy do sieci trafia nagranie, na którym tajemnicza postać w ciemnozielonej bluzie z kapturem zabija dwa kotki, społeczność internetowa wpada w szał. Grupa internetowych detektywów-amatorów łączy siły, aby wytropić sprawcę. Rozpoczyna się niebezpieczna gra w kotka i myszkę, a każde kliknięcie zachęca niezrównoważonego prześladowcę do przesyłania jeszcze straszliwszych nagrań, aż w końcu udostępniony zostaje ostatni film. Tym razem ofiarą jest człowiek.

„Farmaceuta” – Netflix

W 1999 r. syn Dana Schneidera, farmaceuty z małego miasteczka, traci życie w wyniku narkotykowej strzelaniny w Nowym Orleanie. Rozczarowany bezradnością policji ojciec pomimo ryzyka odnajduje zabójcę i doprowadza do jego skazania. Jednak tragiczna śmierć uzależnionego syna wciąż nie daje Danowi spokoju, zwłaszcza gdy w jego aptece pojawia się coraz więcej młodych, zdrowych klientów realizujących recepty na silny lek przeciwbólowy oksykodon. Uświadomiwszy sobie powagę sytuacji (choć kryzys opioidowy nie był wtedy jeszcze obecny w mediach), Dan wyrusza na misję: zamierza uratować jak najwięcej młodych ludzi w swojej społeczności, a następnie rzucić wyzwanie wielkim koncernom farmaceutycznym.

„Niewinny człowiek” – Netflix

Składający się z 6 części serial dokumentalny „Niewinny człowiek” stanowi adaptację dzieła non-fiction autorstwa Johna Grishama pt. „Niewinny”. Opowiada on o sprawie dwóch morderstw popełnionych w latach 80. XX wieku w miasteczku Ada w Oklahomie oraz o narosłych wokół niej kontrowersjach. Śledztwo w tej sprawie śledził cały kraj.

„Amerykański koszmar” – Netflix

Relacja młodej pary z napadu na ich dom i porwania jest zbyt naciągana, aby policja mogła w nią uwierzyć. Dlaczego ofiary były takie spokojne? Czy to wszystko było mistyfikacją? Trzyczęściowy dokument twórców serialu „Oszust z Tindera” przedstawia konsekwencje typowego dla naszej kultury pośpiechu w wydawaniu osądów oraz nieodwracalne szkody wyrządzane, gdy organy ścigania uznają, że prawda nie może być prawdą.

„Najbardziej znienawidzony człowiek w internecie” – Netflix

Hunter Moore zyskał sławę jako założyciel serwisu internetowego IsAnyoneUp.com, który służył jako narzędzie tak zwanej „pornozemsty”. Serwis publikował kompromitujące zdjęcia kobiet i mężczyzn, często bez ich zgody i z opłakanym skutkiem. Wokół jego twórcy wyrósł kult wyznawców, którzy śledzili jego kolejne haniebne poczynania. W trzyczęściowym serialu znalazły się rozmowy z kobietami i mężczyznami, którzy walczyli o usunięcie z sieci swoich wizerunków, z przedstawicielami prawa, którzy zajmowali się tą sprawą, oraz z ludźmi, którzy poszli z Moorem na wojnę.

„Zła weganka” – Netflix

Słynna restauratorka i celebrytka, niegdyś okrzyknięta królową wegańskiej kuchni, staje się uciekinierką, gdy znika z mężczyzną, który wyłudził od niej fortunę, przekonując ją, że może spełnić każde jej marzenie: od sukcesu w biznesie po uczynienie jej ukochanego pitbulla nieśmiertelnym.

„Oszust z Tindera” – Netflix

Znaleźć miłość w internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z mężczyzną.

„Projekt niewinność” – Netflix

Serial rzuca nowe światło na nieznane osobiste historie związane z ośmioma niesłusznymi wyrokami skazującymi odkrytymi przez organizację non-profit The Innocence Project i inne organizacje należące do grupy The Innocence Network oraz wysiłki tych organizacji prowadzące do ich unieważnienia.

„The Keepers” – Netflix

Motywem przewodnim serialu jest historia sympatycznej siostry zakonnej Cathy Cesnik, nauczycielki z jednej ze szkół średnich w Baltimore. Siostra Cathy zaginęła 7 listopada 1969 r., a dwa miesiące później odnaleziono jej ciało. Tajemnicy jej śmierci do tej pory nie udało się wyjaśnić. Sprawa wróciła na pierwsze strony gazet w latach 90., kiedy pragnąca zachować anonimowość dawna uczennica siostry Cathy ujawniła przerażające szczegóły przemocy seksualnej, jakiej dopuszczał się ksiądz z jej szkoły.

„Procesy w spraiwe Gabriela Fernandeza” – Netflix

W roku 2013 ośmioletni Gabriel Fernandez zmarł wskutek długotrwałego okrutnego traktowania przez swoją matkę i jej partnera. W następstwie tej tragedii mieszkańcy hrabstwa Los Angeles zażądali sprawiedliwości i wskazania winnych.

„Kto zabił Paula i Maggie Murdaugh” – Netflix

Klan Murdaugh był jednym z najbardziej szanowanych rodów w Karolinie Południowej, dopóki tragiczna śmierć nastoletniej Mallory Beach w wypadku łodzi nie położyła się cieniem na ich nazwisku. Gdy podejrzewany o sterowanie łodzią pod wpływem alkoholu Paul Murdaugh oraz jego matka Maggie zostali brutalnie zamordowani, dziedzictwo prominentnej rodziny zaczęło się kruszyć, odsłaniając stuletnią historię władzy, korupcji i tuszowania afer.

„Król tygrysów” – Netflix

Charyzmatycznego Joego i innych zadziwiających bohaterów tego dokumentu, wśród których znaleźli się narkomani, oszuści i przywódcy sekt, łączy pasja do wielkich kotów. Podoba im się status społeczny i zainteresowanie, jakim cieszą się dzięki swojej niebezpiecznej menażerii. Jednak gdy Carole Baskin grozi, że położy kres ich hobby, sprawy przybierają mroczny obrót.

„Making a Murderer” – Netflix

Oparty na faktach thriller, którego nagranie zajęło aż 13 lat. Opowiada historię mężczyzny, który usiłując ujawnić korupcję w lokalnych organach ścigania, zostaje głównym podejrzanym w makabrycznym morderstwie.

„The Confession Killer” – Netflix

Na początku lat 80. XX w. Henry Lee Lucas przyznał się do popełnienia setek morderstw, co przyniosło zakończenia wielu spraw i dało odpowiedzi pogrążonym w żałobie rodzinom. Choć zabrakło dowodów bezpośrednio łączących Lucasa z miejscami zbrodni, zaskoczył on władze umiejętnością opisania ofiar oraz makabrycznych szczegółów każdego ataku.

„Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo” – Netflix

W 2008 roku dramatyczny nalot na Yearning for Zion Ranch w Zachodnim Teksasie zwrócił uwagę całego świata. Funkcjonariusze organów ścigania odkryli przerażające dowody wykorzystywania seksualnego, fizycznego i psychicznego, a opieka społeczna zabrała ponad 400 dzieci.

„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta” – HBO Max

Zniknięcie Kathleen McCormack, zamordowanie w Beverly Hills kluczowego świadka w tej sprawie, brutalne morderstwo mężczyzny w Galveston w Teksasie – wszystkie te sprawy łączy osoba Roberta Dursta. Jego postać od dawna fascynowała Andrew Jareckiego, który wraz z Markiem Smerlingiem przez 7 lat prowadził śledztwo w tej sprawie. Filmowcy przeczytali tysiące stron dokumentów i akt, rozmawiali z kluczowymi świadkami, a przede wszystkim namówili do współpracy samego Dursta, który po raz pierwszy opowiedział mediom swoją wersję wydarzeń.

„Złap i ukręć łeb” – HBO Max

Ekranizacja kameralnych wywiadów z sygnalistami, dziennikarzami, prywatnymi detektywami i informatorami przeprowadzonymi przez zdobywcę Pulitzera, Ronana Farrowa, podczas pracy nad jego podcastem i książką pod tym samym tytułem.

„Obsesja zbrodni” – HBO Max

Zapis śledztwa przeprowadzonego przez pisarkę i dziennikarkę Michelle McNamarę w sprawie brutalnych przestępstw popełnionych przez sprawcę nazwanego przez nią Golden State Killer (mordercą ze „złotego stanu”). Terroryzował on Kalifornię w latach 70. i 80. i jest odpowiedzialny za 50 gwałtów dokonanych w domach ofiar oraz 12 brutalnych morderstw.

„Druga strona medalu: Skandal w amerykańskiej gimnastyce”

Dokument ujawnia szczegóły związane z molestowaniem nieletnich, amerykańskich gimnastyczek przez reprezentacyjnego lekarza.

„Życie przestępcze 1984-2020” – HBO Max

Jon Alpert pracował nad filmem przez 36 lat, dokumentując na ulicach Newark, największego miasta w stanie New Jersey, tragiczne żniwo, jakie zbiera nałóg i wojna przeciwko narkotykom. Bohaterami filmu są drobni naciągacze, którzy starają się zarobić dość pieniędzy, by kupić za nie narkotyki. Dokument jest także przytłaczającym studium przestępczości, życia za kratami i narkomanii, która jest równią pochyłą i prowadzi prosto na dno, niszcząc życie.

„Miłość wygrała” – HBO Max

Życie i śmierć Amy Carlson, samozwańczej duchowej wybawicielki, która w swoich internetowych manifestach obiecywała ucieczkę ze świata „3D”.

„Skradziona młodość: Historia sekty w Sarah Lawrence College” – Disney+

Grupa zdolnych studentów z Sarah Lawrence College ulega mrocznemu wpływowi ojca ich przyjaciółki, Larry'ego Raya. Prezentując bezprecedensowe świadectwa ofiar, które mieszkały z Rayem, dokument opowiada historię sekty od jej początków aż po wciąż ujawniające się konsekwencje.

