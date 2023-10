Max zastąpi HBO Max w Polsce. Co się zmieni i dlaczego? Wyjaśniamy

Usługa streamingowa HBO Max już funkcjonuje pod zmienioną nazwą Max na wielu światowych rynkach – po raz pierwszy uruchomiona została w maju 2023 roku w Stanach Zjednoczonych. Wszystko przez fuzję Warner Bros. z Discovery, do której doszło w marcu 2022 roku.

Dlaczego HBO Max zmienia nazwę na Max?

Dyrektor finansowy Discovery Gunnar Wiedenfels oświadczył wtedy, że jego firma planuje scalenie HBO Max z własną usługą przesyłania strumieniowego Discovery+. Mówił, że proces ten najprawdopodobniej rozpocznie się od pakietu dwóch usług jako opcji krótkoterminowej (to scenariusz, z jakim mamy do czynienia na polskim rynku), a długoterminowym celem będzie ostateczne połączenie usług w jedną platformę.

W kwietniu 2023 roku David Zaslav, dyrektor generalny i prezes Warner Bros. Discovery ujawnił, że platforma będzie nosiła nazwę „Max”. Po tym firmy nabyły domenę max.com od Max International – firmy produkującej suplementy diety. Jak zapowiedzieli wtedy twórcy platformy, zostanie ona uruchomiona poza USA latem 2023 i 2024 roku.

Kiedy Max zastąpi HBO Max w Polsce?

Z najnowszych informacji wynika, że Max wejdzie do Polski pomiędzy marcem a majem 2024 roku. W tym samym czasie ma ona się pojawić w regionach nordyckich i iberyjskich, Holandii i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Nieco później usługa wejdzie na rynki we Francji czy Belgii.

Czy cena HBO Max wzrośnie po zmianie nazwy na Max?

W Stanach Zjednoczonych nie odnotowano wzrostu cen w związku z fuzją i zmianą nazwy na Max. Subskrybenci z USA wciąż mogą wybrać opcję z reklamami za 9,99 dol, i bez za 15,99 dol. Niewykluczone, że i w Polsce pojawi się opcja wykupienia subskrybci z reklamami. Na tę chwilę mamy możliwość skorzystania tylko z jednego pakietu, który miesięcznie kosztuje 29,99 zł.

Max – nowa platforma streamingowa. Co obejrzymy?

Max połączy ofertę zarówno HBO Max, jak i Discovery+. Oznacza to, że na Max będzie można oglądać midzy innymi uniwersum DC, filmy z przygodami Harry'ego Pottera, jak i nowy serial na podstawie powieści J.K. Rowling, a także kolejny prequel „Gry o tron”, poza znanym już „Rodem smoka”. Będzie to „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”. Warner Bros. Discovery zapowiada też nowy serial związany z bohaterami serialu „Teoria wielkiego podrywu”. Ponadto na platformie Max pojawią się programy skierowane do dzieci, kulinarne, wnętrzarskie, lifestyle'owe czy dokumenty.

Dzięki temu, że Max połączy w sobie ofertę HBO Max i Disocvery+, poza filmami i kultowymi serialami użytkownicy będą mogli też oglądać programy oferowane przez HGTV, Food Network czy Discovery Channel. Warner Bros. Discovery zapowiada, że co miesiąc widzowie Max będą mogli oglądać 40 nowych tytułów.

Czytaj też:

„Zimowy monarcha” już na HBO Max. Godny zastępca „Rodu smoka”?Czytaj też:

Prawie 50 filmów i seriali zniknie z HBO Max. Pospiesz się, jeżeli chcesz je obejrzeć