10 najlepszych filmów o wyborach na czas ciszy wyborczej

Podczas gdy w Polsce trwają wybory parlamentarne, a wszystkich obowiązuje cisza wyborcza, warto obejrzeć filmy, które traktują o tym temacie w nieco innym kontekście. Mamy dla was listę produkcji, które mogą was zainteresować w tym wyjątkowym dniu!

„Idy marcowe”



Film George'a Clooneya z nim samym w roli drugoplanowej u boku Ryana Goslinga. Stephen Meyers pracuje przy kampanii wyborczej kandydata na prezydenta USA. Jego myśli, bardziej niż interesy klienta, zaprząta własna kariera.

W Polsce film obejrzeć można na TVP VOD.



„Kandydat”

Film z Robertem Redfordem i Natalie Wood w głównych rolach, który w 1973 roku otrzymał Oscara za „najlepsze materiały do scenariusza i scenariusz, oparte na faktach lub na materiałach nigdy wcześniej niepublikowanych”. Marvin Lucas szuka odpowiedniego kandydata Demokratów w wyborach do senatu. Jego wybór pada na charyzmatycznego Billa McKaya.



„Prezydent: Miłość w Białym Domu”



Film Roberta Reinera na podstawie scenariusza Aarona Sorkina („Proces siódemki z Chicago”, „The Social Network”, „Newsroom”) z główną rolą Michaela Douglasa. Owdowiały prezydent Stanów Zjednoczonych spotyka się z aktywistką na rzecz ochrony środowiska. Ich związek wzbudza kontrowersje wśród opinii publicznej, co wykorzystuje senator Rumson, który pragnie pogrążyć politycznego konkurenta.

Film obejrzeć można na SkyShowtime i Prime Video.



„Przeżyliśmy wojnę”



W głównych rolach Frank Sinatra i Laurence Harvey. Weteranów wojny w Korei nawiedzają dziwne koszmary. Zaczynają podejrzewać, że ich wspomnienia z frontu nie są prawdziwe.

W Polsce obejrzymy na Prime Video.



„Fakty i akty”



Film Barry'ego Levinsona, twórcy „Rain Mana”. Doradca polityczny i producent filmowy fabrykują wojnę w Albanii, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od skandalu seksualnego z udziałem prezydenta USA.



„Wszyscy ludzie prezydenta”



Film zdobył cztery Oscary, w tym za najlepszy scenariusz i scenografię. Dwóch dziennikarzy Washington Post (w tych rolach Robert Redford i Dustin Hoffman) są na tropie afery, która pozbawiła Nixona prezydentury.

W Polsce film dostępny jest na platformach Player i Prime Video.



„Pan Smith jedzie do Waszyngtonu”

Absolutny klasyk. Młody senator Jefferson Smith odkrywa prawdziwe oblicze wielkiej polityki uwikłanej w nadużycia i kłamstwa.



W Polsce obejrzymy film na Apple TV+.





„Zmiana w grze”



Biograficzny dramat polityczny z trzema Złotymi Globami na koncie. USA, lato 2008 roku. John McCain (Ed Harris) zdobywa nominację partii republikańskiej i staje do wyścigu o amerykańską prezydenturę z demokratą Barackiem Obamą. Wyniki sondaży przedwyborczych są jednak dla niego bezlitosne. Ekipa McCaina gorączkowo szuka wyjścia z patowej sytuacji. Jego strateg, Steve Schmidt (Woody Harrelson), wpada wówczas na pomysł, aby zgłosić jako kandydatkę na wiceprezydenta nieznaną nikomu gubernator z Alaski – żywiołową Sarah Palin (Julianne Moore). Liczy, że w ten sposób ociepli wizerunek kandydata konserwatystów i zdobędzie głosy niezdecydowanych wyborców. Niestety, w trakcie kampanii Palin ujawnia zaskakujący brak wiedzy na temat tego, co się dzieje w światowej polityce.

Film dostępny w Polsce na HBO Max.



„Bob Roberts”



Film w reżyserii i na podstawie scenariusza Tima Robbinsa, z nim samym w głównej roli. Piosenkarz folkowy walczy o fotel senatora stanu Pensylwania. W pozostałych rolach Alan Rickman, Helen Hunt czy Ray Wise.



„Czas mroku”



Film, który przyniósł Oscara Gary'emu Oldmanowi. Winston Churchill zostaje premierem Wielkiej Brytanii. Jego pierwszym zadaniem jest zjednoczenie narodu w obliczu groźby inwazji nazistowskich Niemiec.

W Polsce film obejrzymy na Prime Video, Apple TV+ i Rakuten TV. Czytaj też:

