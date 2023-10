Gwiazdy głosują w wyborach i publikują fotki. Anna Lewandowska, Dawid Podsiadło, Krzysztof Ibisz i inni

Wiele polskich gwiazd w ostatnich tygodniach zaangażowało się w zachęcanie swoich fanów do pójścia na wybory. Teraz same dają przykład i tłumnie stawiają się w lokalach wyborczych, publikując potem, jako dowód spełnienia obywatelskiego obowiązku, zdjęcia w sieci. Zobaczcie, kto już zagłosował.

Izabella Miko

„W czasie, gdy czujemy, że mamy tak małą kontrolę nad tym, co dzieje się na świecie, sam akt przyjścia na głosowanie wysyła ogromną »energię w akcji« na świat (nawet jeśli nie wierzysz, że głosowanie naprawdę ma znaczenie) Jest to działanie na rzecz zmiany, robisz to dla twoich bliźnich, dla twojej społeczności. Zamiast narzekać coś z tym zrób!” – napisała Izabella Miko, dodając fotkę z głosowania w wyborach w Los Angeles.



Magdalena Mielcarz



„Jestem zachwycona rekordową frekwencją Polaków mieszkających za granicą, pół miliona osób zarejestrowało się do głosowania. To naprawdę godne uznania, że tak wielu z nas jest zaangażowanych i dba o to, co dzieje się w Polsce” – pisze Magda Mielcarz.



Agata Rubik



„My już po głosowaniu w Komisji Wyborczej w Pompano Beach” – ogłosiła Agata Rubik.



Piotr Rubik



„Pozdrowienia dla przesympatycznej komisji wyborczej w Pompano Beach. Życzę wszystkim miłej niedzieli” – przekazał Piotr Rubik.



Jacek Jeschke

„Głosujemy nie śpimy!” – apeluje Jacek Jeschke.



Michał Kempa

„Pierwszy!” – ogłosił już 17 godzin temu Michał Kempa.



Ralph Kaminski



„W komisji w konsulacie na Manhattanie swój głos oddał Ralph Kaminski” – napisał dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski, publikujący zdjęcie artysty.



Martyna Kaczmarek



„Od rana mam łzy w oczach. Szklanki gdy wychodziłam z komisji” – napisała Martyna Kaczmarek.



Krzysztof Ibisz

„Już! Oby to coś dało” – pisze Krzysztof Ibisz.



Weronika Rosati

„LA Votes” – pisze Weronika Rosati.



Helena Englert



„Już” – przekazała Helena Englert.



Dawid Podsiadło

„Proszę się chwalić, kto już zagłosował. Przepiękne polskie święto. Możemy sobie elegancko głosować” – napisał Podsiadło. Na zasłoniętej karcie do głosowania dodał: „Co to za podglądajki? Nie można sobie podpowiadać. Ale całuski za próbowanie”.



Natalia Nykiel

„Ja już” – poinformowała Natalia Nykiel.



Anna Lewandowska



Beata Tadla



„Prawo do głosowania wykorzystuję od 30 lat. Nie opuściłam żadnych wyborów. Głosowałam zawsze, nawet w bardzo odległych miejscach. Zagłosowałam i dziś. To wielka przyjemność robić coś z miłości” – napisała Beata Tadla.



Piotr Zelt



Olga Bołądź



„Już zagłosowane. Poszłam za głosem serca" – napisała aktorka.

