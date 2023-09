14 nowych tytułów w tym tygodniu na Netflix. Przejrzyj listę nowości

„Michelle Wolf: It's Great to Be Here” – wtorek



Komiczka Michelle Wolf porusza szeroki zakres tematów, w tym związki, molestowanie seksualne, kwestie rasowe i przystosowanie się do nowej kultury.



„Magicy makijażu” – wtorek



W tym konkursie wizażyści-amatorzy mierzą się ze sobą w wielobarwnych wyzwaniach, aby zyskać jedyną w swoim rodzaju szansę na karierę w branży kosmetycznej.



„Tapie” – środa



Siedmioodcinkowy miniserial o wzlotach i upadkach kontrowersyjnego francuskiego polityka i biznesmena Bernarda Tapie, którego zagrał Laurent Lafitte.



„Freestyle” – środa



Diego, uliczny raper po odwyku, zrywa z dilerką i koncentruje się na muzyce. Razem z przyjacielem Mąką pracują nad nową płytą, odrzucając krążące wokół pokusy zdobycia łatwego hajsu. Niestety Mąka kradnie ze studia nagraniowego mikrofon i na chłopaków spada dług. Na drodze Diega pojawia się gangster ze Słowacji, który proponuje mu złoty i szybki interes – zakup oraz przemyt sporej ilości koksu. Diego podejmuje wyzwanie, jednak nie wszystko idzie po jego myśli. Świat, przed którym uciekał, zasysa go jak bagno i brutalnie konfrontuje z gangsterskim podziemiem. Czy mężczyzna wyjdzie z tego cało?



„Świat wrestlingu” – środa



Ohio Valley Wrestling w Louisville w Kentucky to regionalny klub wrestlingowy, którego wychowankami są m.in. Brock Lesnar, The Miz, John Cena, Dave Bautista i Randy Orton. Dla tej niegdyś renomowanej kuźni ambitnych zapaśników nastały trudne czasy. Uznany w środowisku Al Snow trzyma się starej filozofii wrestlingu, kładąc duży nacisk na towarzyszącą walce narrację, jednak pomimo grupy oddanych fanów, klub ma problemy z utrzymaniem się na rynku. Sytuacja finansowa jest tak tragiczna, że Al musiał sprzedać większościowy pakiet grupie lokalnych biznesmenów. Jednym z nich jest Matt Jones, najpopularniejsza osobowość radiowa w stanie Kentucky. Matt i nowi właściciele dostarczyli klubowi zastrzyku gotówki, jednak nadal przynosi on szokujące straty. „Świat wrestlingu” to kronika wysiłków Ala i jego zespołu młodych zapaśników, którzy zmagają się z własnymi ambicjami i ze sobą nawzajem, próbując razem ocalić to historyczne miejsce.



„Czwartkowe wdowy” – czwartek



Gdy Teresa (Irene Azuela) wraca do domu, znajduje ciała jej martwego męża Tano (Omar Chaparro) oraz dwóch jego przyjaciół. Zdarzenie to wywołuje szok wśród pozostałych mieszkańców luksusowego osiedla Altos de la Cascada, którzy bez zwłoki uznają je za wypadek. Jednak wkrótce nasuwają się pytania, które podają to wyjaśnienie w wątpliwość, udowadniając, że w Altos de la Cascada nic nie jest tak idealne, jak mogłoby się wydawać.



„Ehrengard: Sztuka uwodzenia” – czwartek



W bajkowym królestwie Babenhausen młody, samozwańczy ekspert od miłości, Cazotte, zostaje wynajęty przez uwielbiającą intrygi Wielką Księżną, aby pomóc jej w zdobyciu dziedzica. Szukając odpowiedniej przyszłej księżniczki, Cazotte uczy też nieśmiałego i zamkniętego w sobie następcę tronu sztuki uwodzenia i kochania. Jednak sprytny plan szybko obraca się przeciwko księżnej, gdy dziedzic zostaje poczęty z nieprawego łoża, a rodzina królewska musi szukać schronienia w zamku Rosenbad. Kiedy rywalizujące ze sobą obozy rodziny królewskiej powoli go rozpracowują, sam Cazotte zakochuje się w damie dworu Ehrengard i stopniowo przekonuje się, że tak naprawdę nic nie wie o miłości.



„Czerwony Kapturek na tropie” – czwartek



Nadchodzący japoński film Netflix „Czerwony Kapturek na tropie” opowiada historię Czerwonego Kapturka, który przyjmuje rolę detektywa badającego intrygującą sprawę „Kopciuszka”. Produkcja bazuje na wciągającej powieści detektywistycznej wyróżnionej nominacją do prestiżowej nagrody Japan Booksellers’ Award. Jego śmiała i nietuzinkowa fabuła przedstawia Czerwonego Kapturka jako nieustraszoną bohaterkę dążącą do zdemaskowania sprawcy zbrodni w zaczarowanym świecie bajek.



„Reedukacja” – piątek



To komediodramat dla nastolatków opowiadający o młodej i pochłoniętej sobą studentce pierwszego roku, która po porażce wizerunkowej w prywatnej szkole postanawia wspiąć się na szczyt towarzyskiej hierarchii panującej na prowincjonalnej uczelni, licząc na odzyskanie dawnego statusu i popularności. Wybrana do reprezentacji uczelni Mbali Hadebe razem z nową i eklektyczną paczką znajomych próbują przezwyciężyć typowe zmagania młodych dorosłych i odnaleźć w tym wszystkim siebie.



„Lato Summer”, sezon 2. – piątek



Rok temu Summer Torres poznała przyjaciół na całe życie i zakochała się w Arim Gibsonie. Zainspirowana magicznym czasem, który spędziła w Shorehaven, Summer wytrwale surfuje na wymagających wodach okalających Rockaway Beach w stanie Nowy Jork. W głowie dziewczyny zaczyna kiełkować marzenie o powrocie do Shorehaven i zostaniu zawodową surferką — tak jak jej australijska ekipa. Matka Summer, Margot, w końcu zgadza się na wyprawę na Antypody, ale tym razem postanawia mieć oko na swoją nieprzewidywalną córkę.



„Klub” – piątek



Akcja serialu, który powstał na podstawie prawdziwej historii, rozgrywa się w burzliwym, przełomowym 1955 roku w Stambule. 32-letnia Matilda właśnie została ułaskawiona i zwolniona z więzienia po 17 latach. To jej pierwszy dzień na wolności i planuje poświęcić go na odszukanie kogoś ważnego — swojej 17-letniej córki Rasel, która wychowywała się jako sierota, gdy Matilda siedziała w więzieniu, i wyrosła na zbuntowaną młodą kobietę. Kiedy Matilda dowiaduje się, że jej córka została oskarżona o sabotaż nocnego klubu, postanawia rozmówić się z jego menedżerem. Ten zmusza ją do podpisania czeku in blanco i pracy w klubie, aby spłacić dług córki. Tam Matilda poznaje swoich nowych przyjaciół — eklektyczną grupę osób z różnych środowisk i religii, które uczą się pokonywać dzielące je różnice i własne ego, aby stać się rodziną. Z czasem zrozumiemy, dlaczego Matilda trafiła do więzienia i dlaczego jest przeciwna związkowi Rasel z młodym muzułmańskim taksówkarzem, który skradł jej serce.



„Serce w chmurach” – piątek

Hadley (Haley Lu Richardson) spóźnia się na lot z Nowego Jorku do Londynu i przypadkiem spotyka na lotnisku Olivera (Ben Hardy), który od razu wpada jej w oko. Długa wspólna noc w samolocie mija w mgnieniu oka, ale po wylądowaniu na Heathrow para zostaje rozdzielona, a odnalezienie się w chaosie wydaje się niemożliwe. Czy los zainterweniuje, aby zmienić tych współpasażerów w bratnie dusze?



„Hrabia” – piątek



Film łączący czarną komedię i horror, osadzony w równoległym świecie inspirowanym współczesną historią Chile. Głównym bohaterem jest Augusto Pinochet, symbol światowego faszyzmu, który okazuje się wampirem zamieszkującym zrujnowaną posiadłość na zimnym południowym krańcu kontynentu. Swoją egzystencję podtrzymuje, zaspokajając apetyt na czynienie zła. Po 250 latach życia Pinochet postanawia jednak zrezygnować z picia krwi i wiecznego życia – nie może już po prostu znieść tego, że świat zapamiętał go jako złodzieja. Jakby tego było mało, zawiódł się na swojej rozczarowującej i oportunistycznej rodzinie. Przychodzi jednak czas, kiedy po nawiązaniu zupełnie nieoczekiwanej relacji Pinochet odnajduje chęć do życia, które tym razem będzie zdecydowanie antyrewolucyjne.



„Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata”, sezon 7. – piątek



Dziennikarze śledczy na ochotnika dają się zamykać w najostrzejszych więzieniach świata, gdzie zastraszanie i przemoc są na porządku dziennym.Czytaj też:

