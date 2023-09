Najpopularniejsze seriale na Netflix. TOP 10 tytułów w Polsce

10. „Zabić ból”



Fabularyzowany dokument „Zabić ból” opowiada o przyczynach i konsekwencjach amerykańskiego kryzysu opioidowego. Miniserial przedstawia historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło się po wynalezieniu oksykodonu. To studium przestępstwa, odpowiedzialności i systemów, które wielokrotnie zawiodły setki tysięcy Amerykanów, na podstawie książki Barry’ego Meiera „Zabić ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w USA” oraz artykułu Patricka Raddena Keefe’a „The Family That Built an Empire of Pain” z magazynu New Yorker.



9. „Żyć 100 lat: Tajemnice niebieskich stref”



Na początku lat 2000. bestsellerowy autor i poszukiwacz przygód Dan Buettner rozpoczął współpracę z National Geographic, której celem było odkrycie formuły długowieczności. Spędził wiele lat, szukając na całym świecie miejsc, w których ludzie żyją o znacznie dłużej niż zwykle, w wyniku czego powstała koncepcja tzw. „niebieskich stref”. W trakcie swoich wypraw odkrył „niebieskie strefy” na Okinawie (Japonia), na Sardynii (Włochy), na Ikarii (Grecja), w Nicoyi (Kostaryka) oraz w Loma Linda (Kalifornia). Dan odkrył, że w tych miejscach występuje największy na całym świecie odsetek osób, które dożywają setki. Każda z tych pięciu grup ma swoje wyjątkowe sekrety, lecz łączy ich też zaskakująco wiele zachowań, które mają udowodniony wpływ na zdrowie i długowieczność.



8. „Misja Afganistan”



Opowieść o żołnierzach drugiego plutonu pierwszej kompanii piechoty zmotoryzowanej, którzy zostają wysłani z Polski do Afganistanu. Dowódcą zostaje młody oficer, Paweł Konaszewicz.



7. „Ragnarok”



„Ragnarok” to dramat o dorastaniu i współczesna interpretacja legend z mitologii nordyckiej. Akcja serialu toczy się w małym fikcyjnym miasteczku o nazwie Edda położonym w otoczeniu wspaniałej, zapierającej dech w piersiach norweskiej przyrody. To opowieść o mieszkańcach Eddy, którzy być może nie są tymi, za których się podają. Jednak wszystkich bez wyjątku dotykają drastyczne zmiany, które zachodzą na świecie: topniejące lody na biegunach, ciepłe zimy, gwałtowne ulewy. Niektórzy twierdzą, że czeka nas kolejny Ragnarok. Chyba że ktoś zdoła mu zapobiec…



6. „Rozczarowani”



Tutaj wszystko się kończy. W piątym sezonie komediowego serialu fantasy Matta Groeninga „Rozczarowani” zobaczymy kulminację absurdalnych przygód bezkompromisowej, niewylewającej za kołnierz księżniczki Bean, jej zadziornego elfiego kompana Elfo oraz osobistego demona Luci w epickiej bitwie o Dreamland.

Aby uchronić Dreamland przed nieprawymi rządami królowej Dagmar, Bean musi pokonać matkę i nie dopuścić do spełnienia się przepowiedni wieszczącej, że ukochana przez nią osoba poniesie śmierć z jej rąk. Stawka jest wysoka jak nigdy dotąd — bohaterowie muszą stawić czoła Szatanowi, truposzowi bez głowy, nikczemnym nauczkowcom oraz, co najstraszniejsze, swemu prawdziwemu przeznaczeniu.



5. „Rodzinka.pl”



Ludwik i Natalia Boscy zmagają się z wychowaniem dorastających synów.



4. „Kim jest Erin Carter?”



Spokojne życie pewnej Brytyjki w Barcelonie wymyka się spod kontroli, gdy napad z bronią w ręku w supermarkecie ujawnia jej sekret i brutalną przeszłość.



3. „One piece”



„One Piece” to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na otwartym morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichiro Ody. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak najpierw musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, który pozwoli mu przetrząsnąć każdą milę bezkresnych mórz, pozostawić w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzyć niebezpiecznych rywali, którzy czyhają na każdym kroku.



2. „Żmijowisko”



Grupy trzydziestoparoletnich przyjaciół ze studiów wyjeżdżają ze swoimi dziećmi na wakacje do letniska "Żmijowisko". Pewnego wieczoru, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada, córka Arka i Kamili.



1. „Sprawa Iwony Wieczorek”



Serial „Sprawa Iwony Wieczorek” to historia zaginięcia 19-letniej dziewczyny w Trójmieście. Pytanie o to, co się stało, nadal jest otwarte. W serialu analizujemy prawdopodobne poszlaki i śledztwo. Czytaj też:

