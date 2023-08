Doda i Smolasty pokazali romantyczne zdjęcie. Wiemy, o co chodzi

Czytaj też:

Only The Poets mieli wystąpić na FEST Festival. Znaleźli alternatywęDoda wróciła do show-biznesu w wielkim stylu. Po kilku latach nagrała nową płytę, a także zdecydowała się na reality show. Niedawno pierwszy raz miała okazję sprawdzić się w roli konferansjerki podczas SuperHit Festiwal 2023.

Doda w wywiadach nie ukrywała, że w czasie nieobecności w mediach walczyła z depresją i bardzo przeżyła rozstanie z mężem Emilem Stępniem. Trzyletnie małżeństwo doprowadziło ją do stanów lękowych, a także problemów z prawem. Chwilę później szczęście znalazła w ramionach podróżnika Dariusz Pachuta. Niestety niedawno się rozstali.

Doda rozstała się z Dariuszem Pachutem

Przypomnijmy, po ramówce Polsatu, Doda popłakała się w trakcie jednego z wywiadów. Ogłaszając swój nowy reality show „Doda. Dream Show”, wyznała, że marzy o tym, by być w szczęśliwym związku. Z kolei Dariusz Pachut opublikował niedawno na swoim Instagramie post, w którym odniósł się do związku z Dodą. „Pokazując swoje, szczęście poszliśmy w całkowicie złą stronę… do której nigdy nie powrócimy…” – napisał.

Doda kolejny raz pozuje w objęcia Smolastego

Mimo to do tej pory żadne z dawnych zakochanych nie podało przyczyny zakończenia związku. Wokalistka, która zapowiedziała trasę koncertową „Aquaria Tour”, planuje także reedycję swojej ostatniej płyty. Oznacza to, że fani spodziewać mogą się nowych piosenek. Wśród nich znajdzie się prawdopodobnie utwór nagrany ze Smolastym, byłym partnerem Blanki, znanym z piosenki „Duże Oczy”. W środę 9 sierpnia na Instagramie Dody znalazło się zdjęcie, na którym widać ją i rapera, obejmujących się. Z opisu wynika, że klip i piosenkę usłyszymy już 10 sierpnia.

Atmosferę podgrzał kolejny post. Dorota Rabczewska opublikowała zdjęcie, na której ona i raper stoją naprzeciwko siebie i patrzą sobie prosto w oczy. Oboje trzymają dłonie na swoich twarzach.

To już oficjalne. Jutro premiera w każdej radiostacji odpalajcie swoje odbiorniki! To jedna z piękniejszych piosenek, jakich tekst udało mi się napisać razem ze Smolastym – czytamy pod zmysłowym zdjęciu.

instagramCzytaj też:

Fest Festival z kolejnym oświadczeniem. „Decyzja o upadłości była przedwczesna”