Aldona Orman zmieniła się nie do poznania. Nie ma już blond włosów

54-letnia Aldona Orman to polska aktorka, którą publiczność zna z wielu popularnych seriali, takich jak „Klan”, „Barwy szczęścia”, „Na dobre i na złe”, „Glina” czy „Pierwsza miłość”. Występowała także w Teatrze Kwadrat, Teatrze Polskim, Teatrze Ludowym, Teatrze Komedia czy Atlantis.

Prywatnie, ze związku z Edmundem Boruckim ma córkkę Idalię Orman-Borucką (ur. 2008). To właśnie zdjęcia i nagrania wideo ze swoją pociechą chętnie publikuje na swoim Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 70 tysięcy osób. Aktorka zamieszcza też regularnie fotki i nagrania z planów filmów i seriali, w których gra.

Aldona Orman zaprezentowała nową fryzurę. Fani są zachwyceni!

Na początku sierpnia aktorka pokazała na Instagramie swoje zupełnie nowe wcielenie. Długie blond włosy zamieniła na krótką, brązową fryzurę. „Nowy Tydzień, Nowa Produkcja, Nowa Rola! Pozdrawiam Was jako Beata” – napisała artystka. W komentarzach posypały się wpisy dotyczące jej nowej stylizacji. Fani byli wprost zachwyceni, chociaż większość z nich myślała, że jest to tylko charakteryzacja do roli. Tymczasem kolejne materiały, jakie zamieściła aktorka w sieci, jasno dają do zrozumienia, że zmieniła ona fryzurę na stałe.

„Fryzura bomba. Odmładza”; „Ależ Pani przepięknie wygląda”; „Świetnie wyglądasz”; „W każdej stylizacji wspaniale Pani wygląda” – piszą internauci.

