Lista nowości na HBO Max do końca sierpnia. Prawie 30 premierowych tytulów

„Moja magiczna szafa” – 17 sierpnia



Życie brazylijskiej nastolatki koreańskiego pochodzenia wywraca się do góry nogami, kiedy znajduje przejście do pokoju popularnego zespołu K-Pop.



„Tracy Morgan leci po bandzie” – 17 sierpnia



Dwukrotnie nominowany do nagrody Emmy aktor i komik Tracy Morgan daje z siebie wszystko w tym sprośnym i zjadliwie zabawnym stand-upie.



„Portland Tower”, sezon 2. – 20 sierpnia



O wydarzeniach z Portland Tower trudno zapomnieć, ale Sarah i Lizzie muszą współpracować, aby złapać mordercę i odzyskać zaginione dziecko.



„Kocham Cię i to boli” – 24 sierpnia



Juan Gris to raper, który walczy z gentryfikacją. Lola jest bogatą dziewczyną i córką właściciela firmy budowlanej, która zagraża sąsiedztwu Juana.



„Liceum BS” – 24 sierpnia



Film dokumentalny HBO o skandalu związanym z drużyną piłkarską z liceum Bishop Sycamore, który doprowadził do wybuchu śledztwa.



„Tenis dla zaawansowanych” – 31 sierpnia



Historia czterech tenisistów w wieku 80 i 90 lat, którzy przygotowują się do Mistrzostw Świata Seniorów Międzynarodowej Federacji Tenisowej.



„Przyjaźń czy kochanie?” – 17 sierpnia



Pełna intryg i ciętego humoru historia ponętnej wdowy, która snuje ambitne matrymonialne plany.



„Ramona” – 17 sierpnia



Ramona przeprowadziła się z chłopakiem do Madrytu z nadzieją na nowy początek. Chce być aktorką, matką i mieszkać w najlepszej dzielnicy miasta.



„Metalowe potwory: prawy odkupiciel” – 17 sierpnia



Obraz śledzi ekipę The Metal Shop, która dostaje szansę zbudowania monster trucka do serialu “Prawi Gemstonowie” Danny’ego McBride’a.



„Rycerz pucharów” – 18 sierpnia



Terrence Malick przedstawia film o udręczonym scenarzyście poszukującym sensu życia. Zdobywca Oscara Christian Bale w roli głównej.



„Manifest Zachód” – 18 sierpnia



Pozornie normalna rodzina przenosi się na nieokiełznaną amerykańską dzicz w nadziei, że udam im się uciec od presji współczesności.



„Historia drwala” – 18 sierpnia



Pepe jest drwalem w idyllicznym miasteczku w północnej Finlandii. W ciągu kilku dni seria wydarzeń stopniowo niszczy jego spokojne i szczęśliwe życie.



„UFO” – 18 sierpnia



Student wierzy, że widział UFO i wykorzystuje umiejętności matematyczne do zbadania tajemniczych zdarzeń, jakie miały miejsce na kilku lotniskach.



„Wilk” – 18 sierpnia



Will Randall (Jack Nicholson) jest niespełnionym i sfrustrowanym pracownikiem nowojorskiego wydawnictwa. Właśnie został wylany z pracy przez nowego szefa, Raymonda Aldena (Christopher Plummer).



„Bez niej” – 18 sierpnia



Przygotowując się do emigracji z Iranu, Roya spotyka kobietę, która straciła pamięć. Przyjmuje ją do siebie, nieświadoma, że ta ma ją zastąpić w domu.



„Bucky Larson: Urodzony gwiazdor” – 24 sierpnia



Bucky Larson (Nick Swardson) jest niepozornym chłopakiem z małego miasteczka. Pewnego dnia jednak Bucky traci pracę i odkrywa szokującą prawdę o swoich rodzicach - w latach siedemdziesiątych byli gwiazdami filmów porno.



„1000 lar po Ziemi” – 25 sierpnia



Osadzona w przyszłości historia ojca i syna, którzy muszą wydostać się z pełnej niebezpieczeństw Ziemi.



„Pogromcy duchów” – 25 sierpnia



Gdy w Nowym Jorku zaczynają panoszyć się duchy, do akcji muszą wkroczyć nieustraszone badaczki zjawisk paranormalnych.



„Piksele” – 25 sierpnia



Grupa miłośników klasycznych gier wideo musi stawić czoła najeźdźcom z kosmosu.



„Song to Song” – 25 sierpnia



Opowieść o skomplikowanych losach i karierach muzycznych czwórki kochanków z Austin w Teksasie.



„Batman i Superman: Bitwa supersynów” – 25 sierpnia



Jedenastoletni Jonathan Kent i Damian Wayne łączą siły, by ocalić świat i swoich najbliższych.



„Ziemia we mnie” – 25 sierpnia



Po latach wygnania Remo wraca do rodzinnej wioski w Kosowie. Na miejscu musi zmierzyć się z mrocznymi sekretami swojej rodziny.



„The Flash” – 25 sierpnia



Barry używa swoich supermocy, aby cofnąć się w czasie i zmienić wydarzenia z przeszłości. Dochodzi jednak do kolizji.



„Na północ” – 26 sierpnia



Filipiński marynarz pracujący na statku transatlantyckim odkrywa rumuńskiego pasażera na gapę, któremu grozi wyrzucenie za burtę.



„Południowy posterunek” – 28 sierpnia

Christian jest francuskim żołnierzem, który wrócił z Afganistanu do Francji. Próbując wrócić do normalnego życia, wkrótce angażuje się w handel opium.



„Łatwa dziewczyna” – 31 sierpnia



Pełna humoru opowieść o nastolatkach, szkolnych plotkach, zszarganej reputacji i sztuce kreowania własnego wizerunku.



„Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody” – 27 sierpnia



Naomi Ackie wciela się w rolę Whitney Houston. Obraz celebruje życie i muzykę jednej z największych wokalistek w historii.

