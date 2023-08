Wpadka w „Pytaniu na Śniadanie”. „Paskowy” wymyślił nowe święto

W programach na żywo, szczególnie, jeżeli są to poranne śniadaniowe formaty, nie jest trudno o wpadkę. W „Pytaniu na Śniadanie” do mniejszych lub większych błędów dochodzi bardzo często. Najbardziej spektakularnym dotychczas zajściem był „popis” iluzjonisty, który w 2016 roku w relacji na żywo przebił Marzenie Rogalskiej rękę gwoździem. Tym razem obyło się bez tak drastycznych scen, jednak wpadka była dość duża.

We wtorek 15 sierpnia w Polsce obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W związku z tym, co roku jest to w naszym kraju dzień wolny od pracy. Z okazji święta na Jasną Górę zmierzają pielgrzymki z całej Polski, a w wielu miastach odbywają się dożynki.

Wpadka na pasku „PnŚ”. Takie święto nie istnieje

Wtorkowe wydanie „Pytania na Śniadanie” prowadzili Tomasz Kammel i Izabella Krzan. Para wiele razy zaliczyła w formacie potknięcia, jednak zawsze udawało im się wyjść z tego obronną ręką. Tym razem jednak nie mieli na to za dużego wpływu, ponieważ błąd pojawił się na pasku. Ten mówił o święcie, które... nie istnieje. Uwagę na to zwrócili nie tylko widzowie ale i internauci. Na Twitterze odnotował go polityk PSL Miłosz Motyka.

„Nie Maryji, tylko Maryi i nie Wniebowstąpienie, tylko Wniebowzięcie” – napisał. „Dla TVP nie ma granicy kompromitacji…” – dodał polityk.

twitterCzytaj też:

Quiz z wiedzy ogólnej dla zdolnych. Odniesiesz sukces?Czytaj też:

Trzy dobre nowości od dziś na Netflix. Co warto obejrzeć?