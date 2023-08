10 nowych tytułów na Netflix w tym tygodniu. Lista

„Rodzina Furych” – środa



Przedstawia zakulisowe spojrzenie na życie mistrza wagi ciężkiej po zejściu z ringu na stałe. Poznamy jego niezwykłą rodzinę: jego żonę Paris, ojca Johna, szóstkę dzieci oraz brata Tommy’ego i jego dziewczynę Molly-Mae Hague. Oprócz chaotycznego szkolnego biegu w tym serialu zobaczymy, jak Tyson nieustannie wyszukuje nowe projekty, by znaleźć sobie zajęcie — od tournée po kraju, na którym spotyka się z fanami, przez wystawne weekendowe wyjazdy po spontaniczne rodzinne wypady na kemping — w międzyczasie próbując zagłuszyć pragnienie powrotu na ring.



„Jodie – wybraniec” – środa



Jodie, dwunastoletni chłopiec z miasteczka Santa Rosalía w Kalifornii Dolnej Południowej, doznaje dziwnego wypadku, po czym odkrywa w sobie moce podobne do tych, którymi dysponował Jezus. Potrafi zamienić wodę w wino, sprawić, że kalecy będą znów chodzić, a być może nawet wskrzesić zmarłych. Czy poradzi sobie ze swoim przeznaczeniem i uda mu się poprowadzić świat w obliczu odwiecznego konfliktu?



„Depp kontra Heard” – środa



Trzyczęściowy serial o słynnym na całym świecie procesie o zniesławienie, który stał się pierwszą sprawą relacjonowaną na TikToku. Serial przedstawia zeznania obu stron i analizuje światowy fenomen medialny, zadając pytania o to, czym jest prawda i jaką rolę odgrywa we współczesnym społeczeństwie.



„The Upshaws”, część 4. – czwartek



Bennie Upshaw (Mike Epps), głowa czarnej robotniczej rodziny z Indianapolis, to czarujący mechanik, który zawsze ma dobre intencje, ale często pakuje się w kłopoty. Bennie próbuje wieść normalne życie z rodziną, na którą składają się żona Regina (Kim Fields), ich dwie młode córki (Khali Daniya-Renee Spraggins, Journey Christine) i pierworodny syn (Jermelle Simon), nastoletni syn (Diamond Lyons) będący owocem romansu z inną kobietą (Gabrielle Dennis) oraz zgryźliwa szwagierka (Wanda Sykes). Żaden z jej członków nie zna recepty na sukces, jednak każdy z nich mierzy wysoko. W najnowszej części ta barwna rodzina z uśmiechem przyjmuje blaski i cienie życia na jego wielu płaszczyznach, czerpiąc siłę z miłości.



„Mój tata jest łowcą kosmitów” – czwartek



Animowany serial komediowy opowiadający o Lisie i Seanie, rodzeństwie które w tajemnicy wyrusza w delegację z ojcem, licząc na wspólne spędzenie czasu. Dzieci nie wiedzą jednak, że ich tata skrywa tajemnicę i tak naprawdę jest najtwardszym łowcą nagród w galaktyce! Wyruszywszy w niespodziewaną kosmiczną przygodę, Lisa i Sean odkrywają, że praca ich pozornie przeciętnego taty wcale nie jest nudna. Unikając niebezpiecznych kosmitów, robotów i laserowych strzelanin, a przy okazji próbując pomóc tacie w pogoni za jego najtwardszym jak dotąd zbiegiem, Lisa i Sean wzmacniają więź z ojcem bardziej, niż to sobie wyobrażali. Tata musi być przy nich wtedy, gdy go najbardziej potrzebują — i lepiej, żeby wrócili do domu, zanim mama się zorientuje! „Mój tata jest łowcą kosmitów”, którego twórcami i producentami wykonawczymi są Everett Downing i Patrick Harpin, to zapierająca dech w piersiach kosmiczna przygoda, podczas której wzloty, upadki i wszystko to, co pomiędzy, kształtuje rodzinne więzi.



„Przerwane życie: Sprawa Isabelli Nardoni” – czwartek



Zabójstwo Isabelli Nardoni, które miało miejsce w marcu 2008 roku, jest jedną z najbardziej wstrząsających zbrodni w najnowszej historii Brazylii. 5-letnia dziewczynka została wyrzucona z okna mieszkania na szóstym piętrze, w którym spędzała weekend z ojcem, macochą i rodzeństwem. O tę szokującą zbrodnię oskarżono właśnie jej ojca i macochę, którzy zostali później skazani za morderstwo. Sprawa zamknięta. Sprawiedliwości stało się zadość. Niekoniecznie.



„Seks, miłość i 30 świeczek” – piątek



Cztery dobiegające trzydziestki kobiety mierzą się z problemami w związkach, miłosnymi rozczarowaniami i szokującą sytuacją, która może zakończyć ich przyjaźń.



„Dziewczyna w masce” – piątek

Kim Mo-mi, zwykła pracownica biurowa, która za dnia ma kompleksy na punkcie urody, a nocami streamuje na żywo, ukrywając się za maską, wikła się w nieprzewidziany incydent, którego następstwem jest dramatyczny zwrot wydarzeń.



„10 dni z życia złego człowieka” – piątek



Prawnik, który został prywatnym detektywem, przyjmuje sprawę zaginięcia, która nieoczekiwanie przeradza się w przełomową życiową misję.



„Małpi Król” – piątek



Naszpikowana akcją komedia familijna, w której uzbrojona w magiczny kij małpa wyrusza na bohaterską wyprawę, aby stawić czoła bogom, demonom, smokom i największemu wrogowi — własnemu ego. Po drodze Małpi Król spotyka dziewczynę, która skłania go do zmiany egocentrycznego podejścia do życia i pokazuje mu, że nawet najmniejszy kamyk może zmienić świat.Czytaj też:

