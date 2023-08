10 najlepszych seriali na Netflix, opartych na prawdziwej historii

„Zabić ból”



Fabularyzowany dokument opowiada o przyczynach i konsekwencjach amerykańskiego kryzysu opioidowego. Miniserial przedstawia historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło się po wynalezieniu oksykodonu. To studium przestępstwa, odpowiedzialności i systemów, które wielokrotnie zawiodły setki tysięcy Amerykanów, na podstawie książki Barry’ego Meiera „Zabić ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w USA” oraz artykułu Patricka Raddena Keefe’a „The Family That Built an Empire of Pain” z magazynu New Yorker.



„Kim jest Anna?”



Historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey — podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork: kim tak naprawdę jest Anna Delvey? Serial został zainspirowany opublikowanym w „New York Magazine” artykułem Jessiki Pressler „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People”.



„Schody”



To trzymająca w napięciu historia z życia autora kryminałów, Michaela Petersona, którego oskarżono o zabójstwo żony, Kathleen, po tym jak znaleziono ją martwą u dołu schodów w ich domu. Następstwem oskarżenia była 16-letnia batalia sądowa. Nowe odcinki tej niecodziennej relacji zostaną udostępnione jednocześnie z pierwotnym serialem. Serial wyreżyserował Jean-Xavier de Lestrade, który, wraz z Matthieu Belghitim, był również odpowiedzialny za jego produkcję.



„Sprzątaczka”



Inspirację dla serialu stanowiły wspomnienia Stephanie Lard zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów New York Timesa. Jego główną bohaterką jest Alex — samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Niewiarygodne”



Nastoletnia Marie Adler (Kaitlyn Dever) zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall (nagrodzone Emmy Toni Collette i Merritt Wever) wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.

Serial ukazuje niewyobrażalną tragedię, niewzruszony upór oraz nadludzką wytrzymałość. Ten oparty na faktach serial osnuty jest na motywach wyróżnionego nagrodą Pulitzera artykułu organizacji The Marshall Project i ProPublica pt. „An Unbelievable Story of Rape”, a także odcinka programu radiowego This American Life pt. „Anatomy of Doubt”.



„Unorthodox”



Poruszające wspomnienia o dorastaniu i ucieczce z rygorystycznej chasydzkiej społeczności. Deborah Feldman w przejmujący sposób relacjonuje, jak wyglądało jej życie, pełne nakazów i zakazów, życie, które opierało się na milczącym przyzwoleniu na cierpienie i zniewolenie.



„Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki”



Chris Smith, producent wykonawczy „Króla tygrysów” i reżyser „Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła”, przedstawia swoje najnowsze dzieło: „Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki”.

Czteroodcinkowy serial bada, w jaki sposób Sarma Melngailis, celebrytka i właścicielka ekskluzywnej nowojorskiej restauracji Pure Food and Wine, z królowej wegańskiej kuchni stała się „wegańskim zbiegiem”. Krótko po tym, jak poznała na Twitterze Shane’a Foxa w 2011 roku, Melngailis zaczęła sprzeniewierzać pieniądze z restauracji i przekazywać je Foxowi, który przekonał ją, że może spełnić jej marzenia. Między innymi obiecywał, że pomoże rozwinąć jej wegańskie imperium i uczyni jej ukochanego pitbulla nieśmiertelnym, pod warunkiem, że nie będzie go kwestionować i zrobi wszystko, o co ją prosi. Kilka lat później, już po ślubie, para jest poszukiwana za zawłaszczenie prawie 2 mln dolarów należących do restauracji oraz pracującego w niej personelu. Zaszywają się w motelu w Tennessee, ale zostają schwytani przez organy ścigania. Co ich zdradziło? Płatność za pizzę dokonana na prawdziwe nazwisko Foxa: Anthony Strangis. „Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki” pokazuje, że prawda nieraz jest bardziej nieprawdopodobna od fikcji.



„Oszust z Tindera”



Lewo, prawo, lewo… Znaleźć miłość w internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z „Oszustem z Tindera”.

Ten film producentów dokumentów „W cudzej skórze” i „Odwal się od kotów” to wciągająca opowieść o próbach ujawnienia tożsamości i osądzenia uwodziciela.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”



W roku 2013 ośmioletni Gabriel Fernandez zmarł wskutek długotrwałego okrutnego traktowania przez swoją matkę i jej partnera. W następstwie tej tragedii mieszkańcy hrabstwa Los Angeles zażądali sprawiedliwości i wskazania winnych. Ten sześcioodcinkowy serial dokumentalny nagrodzonego Briana Knappenbergera („Ani słowa: bitwa o wolność prasy”) opowiada o procesie sprawców oraz pozwala przyjrzeć się działaniu rządowego systemu, który nie zdołał ochronić Gabriela pomimo licznych sygnałów ostrzegawczych i doniesień o powadze sytuacji. Serial „Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza” służy więc zarówno przybliżeniu widzom historii poruszającej sprawy, jak i zwróceniu uwagi na konieczność zrewolucjonizowania mechanizmów służących ochronie dzieci zagrożonych przemocą.



„Aaron Hernandez: W głowie mordercy”



Aaron Hernandez był obiecującym młodym sportowcem z miejscowości Bristol w stanie Connecticut. Już w wieku 20 lat przeszedł z drużyny futbolowej na prestiżowej uczelni do zawodowej ligi NFL. W 2013 r. miał podpisany z New England Patriots pięcioletni kontrakt opiewający na kwotę 40 milionów dolarów. W tym samym roku stał się jednak także najsłynniejszym amerykańskim sportowcem oskarżonym o morderstwo od czasów O.J. Simpsona. Wytoczony Hernandezowi proces o brutalne morderstwo Odina Lloyda oraz dwóch innych mężczyzn z okolic Bostonu wydobył na światło dzienne mnóstwo skrywanych wcześniej sekretów młodego sportowca, w tym jego burzliwe i naznaczone przemocą dzieciństwo oraz rosnącą fascynację gangsterskim stylem życia. Te i inne odkrycia składają się na mozaikę motywacji, które kierowały brutalnym zachowaniem futbolisty.

Trzyczęściowy serial dokumentalny „Aaron Hernandez: W głowie mordercy” przedstawia dotychczas niepublikowane nagrania z sali sądowej, rozmowy telefoniczne Hernandeza z więzienia, a także wywiady z osobami, które znały Hernandeza i Lloyda. Twórcy serialu podejmują wnikliwą analizę kombinacji czynników, które doprowadziły do procesu, skazania, a w końcu śmierci sportowca, który pozornie znajdował się u szczytu kariery. Czytaj też:

