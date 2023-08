„Przyjaciółki” wracają po wakacjach. Wiemy, co w nowych odcinkach

Wiemy, co wydarzy się w nowym sezonie serialu „Przyjaciółki”. Kiedy format wróci na antenę Polsatu? To wszystko, co muszą wiedzieć fani!

Zakończenie finałowego odcinka wywołało wśród widzów wiele emocji. Po wyjątkowo zaskakującej ostatniej scenie większość fanów z niecierpliwością czeka na dalszy ciąg perypetii „Przyjaciółek". „Przyjaciółki". Co wydarzy się w nowym sezonie? Wspólna przyszłość Ingi (Małgorzata Socha) i Łukasza (Piotr Janowski) stanie pod znakiem zapytania. Gruszyńska zrozumie, że zbyt szybko nazywała każde uczucie miłością i wchodziła w kolejne związki. Teraz chce się skupić na sobie i córkach. Będzie jednak musiała zmierzyć się z zawodowymi problemami. Nie z jej winy działalność Nail Baru będzie zagrożona. Czy Inga straci ukochane miejsce pracy? Paweł (Bartek Kasprzykowski) nie uwierzy Sylwii (Natalia Lesz), która oskarżyła Ankę (Magdalena Stużyńska) o romans z Miłoszem (Bartosz Opania). Anka uważa, że nie warto ulegać chwilowym pokusom, bo łatwo stracić coś wartościowego, co budowało się całe życie. Zgodzi się jednak na zawodową propozycję Miłosza i zostanie współprowadzącą program. Jak poradzi sobie w tej roli? Patrycja (Joanna Liszowska) nadal toczy nierówną walkę z bulimią. Choć zapewnia wszystkich, że panuje nad chorobą, prawda okaże się zupełnie inna. Kochan będzie ukrywała swoje problemy nawet przed Wiktorem (Paweł Deląg)... co odbije się na ich relacji. Nieocenione w tym czasie będzie wsparcie bliskich, ale też profesjonalna pomoc. Czy Patrycja da sobie w porę pomóc? Czy będzie musiała zawalczyć nie tylko o siebie, ale też o związek? „Przyjaciółki”. Kiedy nowe odcinki? Odpowiedzi na wszystkie pytania poznamy już we wrześniu. Za reżyserię nowego sezonu „Przyjaciółek” odpowiadają Jacek Sołtysiak Sylwia Rosak i Anna Kasperska. Autorkami scenariusza są Aneta Głowska i Magdalena Strzałkowska. Czytaj też:

Jacek Lenartowicz musiał zamknąć kolejny biznes. Teraz walczy z długiemCzytaj też:

Lista TOP 10 seriali na polskim Netfliksie. Co oglądamy najchętniej?