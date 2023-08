Lista TOP 10 seriali na polskim Netfliksie. Co oglądamy najchętniej?

10. „Kapitan Fall”



Niedoświadczony, naiwny kapitan trafia za ster luksusowego statku wycieczkowego i zostaje idealnym kozłem ofiarnym do przeprowadzenia nielegalnej operacji przemytniczej.



9. „Ostatnie chwile Mario Biondo”



Wciąż nie wiadomo, jak wyglądała ostatnia noc życia Mario Biondo, męża hiszpańskiej prezenterki telewizyjnej Raquel Sánchez Silvy. Ten serial ujawnia nowe szczegóły sprawy.



8. „The Good Doctor”



Młody, niezwykle uzdolniony lekarz z autyzmem otrzymuje pracę na oddziale chirurgii prestiżowego szpitala.



7. „Krawiec”



Słynny krawiec zaczyna szyć suknię ślubną dla narzeczonej swojego przyjaciela. Wszyscy troje mają jednak mroczne sekrety, które wkrótce wywrócą ich życie do góry nogami.



6. „Om Nom Stories”



Uroczy zielony stworek Om Nom odkrywa podróże w czasie, kolekcjonuje cukierki z całego świata i próbuje okiełznać niesfornego Nibble Noma.



5. „Śmiertelne pożądanie”



Zamężna wykładowczyni uniwersytecka zostaje wciągnięta w namiętny romans z młodszym mężczyzną i odkrywa tragedię oraz zdradę, której dopuszczają się jej bliscy.



4. „Wiedźmin”



Wiedźmin Geralt, zmutowany łowca potworów, szuka swojego miejsca w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.



3. „Prawnik z Lincolna”



Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna. Zaczyna od sprawy zabójstwa.



2. „Heartstopper”



Charlie i Nick odkrywają, że być może łączy ich coś więcej niż tylko nietypowa przyjaźń.



1. „Doskonała historia”



Kiedy Margot ucieka z własnego ślubu, czuje się kompletnie zagubiona. Nie wie jeszcze, że David i jego urocze roztrzepanie zapewnią jej stabilizację. Czytaj też:

Nowe i dobre thrillery na Netflix. Co warto obejrzeć?Czytaj też:

QUIZ dla mądrali! Tylko finałowe pytania z „Postaw na milion”!