Najlepiej oceniane seriale komediowe na Netflix

„Community”



Jeff Winger traci uprawnienia prawnicze i zapisuje się na studia. Tam poznaje kilka osób, które zmieniają jego życie.



„Grace and Frankie”



Życie dwóch odwiecznych rywalek wywraca się do góry nogami, gdy ich mężowie oznajmiają, że są w sobie zakochani i planują małżeństwo.



„Dobre miejsce”



Eleanor po śmierci trafia do Dobrego Miejsca, przeznaczonego dla szlachetnych osób. Orientuje się, że nastąpiła pomyłka.



„Russian Doll”



Kobieta zostaje uwięziona w tajemniczej pętli czasowej. Co wieczór idzie na tę samą imprezę, na której umiera, po czym rano budzi się cała i zdrowa.



„Chłopaki z baraków”



Trzech przyjaciół mieszkających na osiedlu barakowozów zamierza wzbogacić się niewielkim kosztem.



„Maniac”



Dwoje nieznajomych bierze udział w niepokojących badaniach klinicznych, które wymykają się spod kontroli.



„After Life”



Dziennikarz próbujący pogodzić się ze śmiercią żony zaczyna zachowywać się nieprzyjemnie, aby odepchnąć od siebie tych, którzy próbują mu pomóc.



„Atypowy”



Sam to wchodzący w dorosłość 18-latek ze spektrum autystycznym. Pewnego dnia decyduje się na wyjście spod matczynej kontroli oraz znalezienie dziewczyny.



„BoJack Horseman”



BoJack Horseman, koń-aktor znany z emitowanego w latach 90. sitcomu, próbuje ratować swoją karierę w brutalnym świecie gwiazd i celebrytów.



„Sex Education”



Nastoletni prawiczek Otis naśladuje swoją mamę, która jest seksuologiem, i wspólnie ze zbuntowaną Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych.



„The Office”



Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.



„Zadzwoń do Saula”



Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.



„Skins”



Perypetie grupy angielskich nastolatków, którzy pomagają sobie w codziennych problemach.



„The End of the F***ing World”



Nastolatek mający zadatki na psychopatę i spragniona przygód buntowniczka wyruszają na pechową wyprawę.



„Orange Is the New Black”



Piper Chapman zostaje skazana na 15 miesięcy więzienia za przestępstwo sprzed dekady.

