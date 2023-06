Tak wygląda „Pudzian” ze 120 tys. klocków LEGO. Podobny do strongmana?

Figura Mariusza Pudzianowskiego, budowana przez trzy miesiące przez sztab ludzi w skali 1:1 z klocków LEGO, dołączyła do monumentów innych znanych polskich osobistości w „Alei Gwiazd Sportu” na wystawie we Wrocławiu. Są już tam podobizny takich gwiazd jak Robert i Anna Lewandowscy, Łukasz Piszczek czy Piotr Żyła.

Pudzian z klocków LEGO. Sportowiec zaapelował do rodziców

W uroczystości odsłonięcia figury w Sky Tower wziął udział sam „Pudzian”. – Kiedy ja byłem mały, chodziłem do pierwszej, drugiej klasy szkoły podstawowej, klocki LEGO nie były aż tak popularne, bawiliśmy się takimi zwykłymi klockami „kanciakami”, z których jakieś chałupki się kleiło. Ale od czwartej klasy szkoły podstawowej zamiast bawić się klockami ojciec zaciągnął mnie na treningi karate, potem na salę treningową, gdzie podnosiłem ciężarki – opowiadał Mariusz Pudzianowski na wydarzeniu.

Sportowiec zaapelował też do rodziców, aby zachęcali swoje dzieci do uprawiania sportu. – Tatusiowie brać się za robotę! To my mamy tych urwisów, córki wszystkiego nauczyć, a nie tylko dać telefon „bo ja jestem zmęczony” – zwracał się do rodziców.

Zobaczcie, jak wygląda „Pudzian” z klocków LEGO:

Galeria:

Tak wygląda „Pudzian” ze 120 tys. klocków LEGO

Mariusz Pudzianowski

„Pudzian” jako pierwszy człowiek na świecie, który zdobył pięć tytułów mistrza świata Strongman, a oprócz tego jest 3-krotnym mistrzem świata w parze Strongman, 6-krotnym mistrzem Europy Strongman czy 8-krotnym mistrzem Polski Strongman. Wielokrotnie zwyciężył w mieszanych sztukach walki w wadze ciężkiej.

„Pudzianowski jest znany ze swojej samodyscypliny i dyscypliny treningowej. Bycie sportowcem wymaga regularności, systematycznego podejścia i umiejętności kontrolowania swoich nawyków. Reprezentuje wartości sportowe, takie jak fair play, rywalizacja, siła woli i umiejętność pokonywania przeszkód, co sprawia, że może być świetnym przykładem dla wielu młodych sportowców” – pisało o sportowcu kierownictwo wystawy we Wrocławiu.

