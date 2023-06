Świetne komedie na Netflix. Tytuły, które mogłeś przegapić

Na Netfliksie znajdziecie bardzo dużo komediowych produkcji, jednak wiele z nich to klasyki, które oglądaliśmy już mnóstwo razy. W ogromnej bibliotece serwisu ciężko znaleźć czasami tytuły, z którymi wcześniej się nie spotkaliśmy. Na tej liście znajdziecie filmy komediowe, które są świetnie oceniane, a zna je mało kto. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie!

Dobre komedie na Netflix

„Mamy tu ducha”



Gdy rodzina odkrywa w swoim nowym domu ducha o mrocznej przeszłości, staje się internetową sensacją. Zaczyna się nią też interesować podejrzana agencja rządowa.



„Rekiny wojny”



Historia mężczyzn, którzy wykorzystując mało znany projekt rządowy, biorą udział w przetargach na kontrakty dla amerykańskiej armii.



„Praktykant”



Znudzony i zmęczony emeryturą wdowiec Ben postanawia zmienić swoje życie, rozpoczynając staż w sklepie internetowym z odzieżą.



„Baby Driver”



Chcący zerwać z kryminalną przeszłością młody chłopak, zmuszany do pracy dla bossa mafii, zostaje wrobiony w napad skazany na niepowodzenie.



„Opowieści o rodzinie Meyerowitz”



Na co dzień rozdzieleni członkowie rodziny spotykają się w Nowym Jorku, by uczcić wystawę ich ojca artysty.



„Moxie”



Nieśmiała 16-latka, zainspirowana buntowniczą przeszłością mamy i postawą nowej przyjaciółki, publikuje anonimowy zin na temat seksizmu panującego w jej szkole.



„Nie patrz w górę”



Dwójka astronomów wyrusza w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą.



„Pusty i głupi gest”



Doug Kenney, współzałożyciel magazynu „National Lampoon”, miał w życiu lepsze i gorsze chwile, ale zbudował komediowe imperium oraz wywarł wielki wpływ na popkulturę lat 70.



„Chyba na pewno ty”



Para przyjaciół z dzieciństwa po latach zakochuje się w sobie.



„Zróbmy zemstę”



Po potajemnym spotkaniu Drea (alfa, upadła gwiazda) i Eleanor (beta, nowa alternatywka) postanawiają zemścić się na swoich prześladowcach.



„Ballada o Busterze Scruggsie”



Bracia Coenowie opowiadają o przygodach amerykańskich pionierów i bandytów na Dzikim Zachodzie, sprawnie lawirując między żartem i absurdem a poważniejszymi klimatami.



„Opiekun”



Mężczyzna po wielu życiowych zakrętach spotyka młodego chłopaka chorego na dystrofię mięśniową.



„Zabójczy rejs”



W trakcie europejskich wakacji na jachcie miliardera nowojorski policjant i jego żona stają się głównymi podejrzanymi, gdy gospodarz zostaje zamordowany.



„Zabójcze wesele”



Nick i Audrey Spitz, świeżo upieczeni detektywi dopiero rozkręcający swój biznes, zostają zamieszani w międzynarodowe porwanie ich przyjaciela Maharadży, uprowadzonego z własnego wesela.



„Kiedyś byłem sławny”



Dawna gwiazda boysbandu nieoczekiwanie dostaje drugą szansę na sukces, gdy nawiązuje więź z młodym, utalentowanym perkusistą.



„Biały Szum”



Profesor Gladney i jego rodzina walczą z toksycznymi następstwami wypadku kolejowego w ich mieście.



„Gołąbeczki”



Zmęczona sobą para przypadkiem zostaje wplątana w morderstwo. Teraz musi szybko znaleźć prawdziwego zabójcę i udowodnić swoją niewinność. Czytaj też:

