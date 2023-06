Ida Nowakowska uciszona przez reżysera na wizji? Poszło o krytykę znanego aktora

W czwartkowym wydaniu „Pytania na Śniadanie” pojawił się uwielbiany przez widzów kącik z plotkami z show-biznesu. Gospodarzami show byli Ida Nowakowska i Tomasz Wolny. O gwiazdach opowiadała Marta Surnik.

Ida Nowakowska krytykowała znanego aktora w „PnŚ”

Jednym z tematów, o których w „Pytaniu na Śniadanie” opowiadała Marta Surnik było burzliwe rozstanie Kevina Costnera. Aktor postanowił wyrzucić ze swojego domu żonę, która złożyła wniosek rozwodowy. Para była małżeństwem 18 lat.

– Na początku maja dowiedzieliśmy się, że żona Kevina Costnera złożyła pozew o rozwód. Sprawa poszła o krok dalej, ponieważ według prawa powinna wyprowadzić się z ich wspólnego domu do miesiąca po tym, jak złożyła pozew rozwodowy. Nie zrobiła tego, a Kevin Costner teraz złożył wniosek o eksmisję – powiedziała prezenterka.

W dalszej części wyjaśniła, że zgodnie z tym, co piszą amerykańskie media, aktor ma do tego prawo. – Sprawa wygląda bardzo poważnie. Jak donoszą amerykańskie media, w tym wniosku jest napisane, że według intercyzy dom należy do niego, a on podarował swojej żonie 1,5 mln dolarów na nowe lokum, a ponieważ ona się nie wyprowadziła, on jest zmuszony złożyć taki wniosek – kontynuowała.

Reżyser musiał interweniować na wypowiedzi Nowakowskiej

To sprawiło, że Ida Nowakowska dała upust emocjom i nie kryła zniesmaczenia w programie na żywo. – Wyobrażasz sobie, że twój mąż cię eksmituje? Coś strasznego – zareagowała prezenterka. Surnik próbowała uspokoić koleżankę po fachu. – Być może on jest temu przeciwny, by się rozwiedli i to jest granie na emocjach – rzuciła.

To jednak nie przekonało współprowadzącej. Nowakowska zareagowała jeszcze ostrzej. – To niech ją lepiej zamknie w tym domu, a nie eksmituje. Co to za głupie myślenie. Tylko mężczyźni tak myślą. Poważna sprawa, mam nadzieję, że to tylko plotki – podkreśliła.

Przedstawiająca informacje z show-biznesu także nie dawała za wygraną i broniła swoich źródeł. – Pozew o rozwód nie jest plotką, złożony wniosek nie jest plotką. Ja wolę o nim myśleć jako o bodyguardzie w filmie – podsumowała. Nowakowska nie schodziła z tonu. – Ja też, a nie o jakimś szalonym mężu, który eksmituje żonę! – mogliśmy usłyszeć.

Ostra wymiana zdań między paniami widocznie nie spodobała się twórcy programu. Chwilę później było widać na ekranie, jak Ida Nowakowska wysłuchuje komunikatu od reżysera. – Teraz dostałam informację, że była złą kobietą. Zostawmy ten temat – skwitowała celebrytka.

