Co obejrzeć na Disney+ z okazji Dnia Dziecka? Lista dobrych tytułów dla dzieci i dorosłych

Wśród propozycji czekają między innymi takie pozycje, jak „Bluey”, „Herkules”, „Brygada RR” czy „Gumisie”. Nie zabraknie również tytułów edukacyjnych i największych hitów ostatnich lat. Co można obejrzeć z okazji Dnia Dziecka na Disney+? Sprawdźcie!

Dzień Dziecka na Disney+. Coś dla dzieci i rodziców

Nauka poprzez zabawę to chyba najlepsza metoda rozwoju. Przynajmniej tak uważa Bluey, tytułowa bohaterka serialu, który przypadnie do gustu nie tylko dzieciom, ale i rodzicom. „Bluey” to urocza i zabawna produkcja o wyjątkowej psiej rodzinie, która pokazuje jak kreatywna zabawa pomaga rozwijać dziecięcą wyobraźnię.

Na młodszych widzów czeka również wiele innych propozycji, takich jak np. „Spidey i Super-Kumple” o przygodach znanego wszystkim chłopaka z sąsiedztwa, który wraz ze swoimi przyjaciółmi próbuje stworzyć Pajęczą Drużynę. Nie można również pominąć popularnego na całym świecie serialu „Fineasz i Ferb”. Każdego dnia paczka znajomych realizuje nowy ambitny projekt, a wszystko po to, aby w jak najciekawszy sposób spędzić wakacje. Z kolei o sile rodziny i współpracy świetnie opowiada Harley Diaz, bohaterka produkcji „Rodzinka od środka”.

Powrót do dzieciństwa

Każdy potrzebuje raz na jakiś czas podróży do beztroskich czasów dzieciństwa. Pomogą w tym ponadczasowe filmy i seriale. Jednym z nich są „Gumisie”. Ich przygody w tajemniczej krainie olbrzymów i czarodziejów, ogrów, smoków i wielu innych magicznych stworzeń to klasyka gatunku.

Warto również wrócić do „Kaczych opowieści” i jeszcze raz przeżyć wspólnie historie Hyzia, Dyzia i Zyzia oraz ich wuja Sknerusa. Fani historii detektywistycznych z lat 90. nie mogą przeoczyć „Brygady RR”. Brygada Ryzykownego Ratunku, z Chipem i Dale’em na czele, próbuje rozwiązywać zagadki i zajmuje się przypadkami, które „umknęły uwadze systemu”.

Z kolei „Hannah Montana” to serial komediowy będący nie lada gratką dla fanów Miley Cyrus, która wciela się w główną rolę. Młoda dziewczyna prowadzi podwójne życie – stara się łączyć codzienność licealistki z sekretną karierą światowej sławy gwiazdy pop.

Kultowe klasyki na Dzień Dziecka. Co obejrzeć?

W zestawieniu tytułów nie mogło zabraknąć klasycznych filmów fabularnych, jak i animowanych. Pierwszą propozycją jest ponadczasowa „Mała Syrenka” z 1989 roku, która została nagrodzona dwoma Oscarami.

Drugi tytuł, który również chwyta za serce, to klasyk Disneya – „101 Dalmatyńczyków”, czyli historia o psich bohaterach i czarnym charakterze – Cruelli De Mon. Wśród obowiązkowych pozycji warto wymienić również „Herkulesa” i „Nowe szaty króla”.

Warte sprawdzenia są także nieco nowsze animacje, które zostały docenione przez krytyków. Jednym z takich filmów, który podbił serca milionów widzów na całym świecie, jest „Coco”. Warto również zarezerwować czas na takie produkcje jak „Nasze magiczne Encanto”,„To nie wypanda” „Co w duszy gra” czy „Luca”.

