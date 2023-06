10 seriali, które Polacy masowo oglądają na Netflix

Na liście TOP 10 tym razem nie wylądowały same nowości. Znajdziecie jedną dobrą klasykę, która już ugruntowała sobie silną pozycję wśród netfliksowych seriali, ale też aż trzy produkcje przeznaczone dla najmłodszej publiczności! Sprawdźcie, co warto obejrzeć!

Najpopularniejsze serie na polskim Netfliksie

10. „Koci skład”



Trzy nastolatki zmieniają się w waleczne kocie superbohaterki, które chronią świat przed zakusami złej egipskiej bogini – a w międzyczasie trenują piłkę nożną.



9. „Bridgertonowie”



Serial inspirowany bestsellerowymi powieściami o miłosnych i życiowych perypetiach ósemki rodzeństwa z potężnej rodziny Bridgertonów.



8. „The Good Doctor”



Młody, niezwykle uzdolniony lekarz z autyzmem otrzymuje pracę na oddziale chirurgii prestiżowego szpitala.



7. „Zwierzęce zagadki”



Agenci specjalni Sam i Kit podróżują dookoła świata i próbują rozwikłać tajemnice królestwa zwierząt, wykorzystując zdolności szpiegowskie, fakty naukowe i supergadżety.



6. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



5. „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów”



Prequel serialu „Bridgertonowie”. Ślub młodej królowej Charlotty z angielskim królem Jerzym rozpoczyna wielką historię miłosną, która odmienia londyński dwór.



4. „Przypływ”



Gdy u wybrzeży wyspy tonie łódź wypełniona kokainą, Eduardo dostrzega świetną, choć ryzykowną okazję, aby się dorobić i spełnić swoje wielkie marzenia.



3. „XO, Kitty”



Nastoletnia swatka Kitty przenosi się do Seulu i do liceum swojej nieżyjącej mamy, aby być bliżej swojego chłopaka. Tak zaczyna się nowa historia miłosna.



2. „Niema cisza”



Sergio nie mówi od dnia, kiedy zamordował rodziców. Po sześciu latach pewna nastolatka może jednak pomóc w ujawnieniu wszystkich szczegółów tej historii.



1. „Fubar”

Gdy ojciec i córka dowiadują się, że oboje są tajnymi agentami CIA, ich zadanie – już i tak ryzykowne – staje się wewnętrznym problemem dysfunkcyjnej rodziny. Czytaj też:

