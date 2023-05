Te filmy Polacy oglądają najczęściej na Netflix

10. „Wielki Mur”



William Garin, uwięziony w labiryntach Wielkiego Muru Chińskiego, stawia czoło krwiożerczym bestiom.



9. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



8. „Angry Birds 2”



Red, Chuck i Bomba rekrutują Silver (siostrę Chucka) oraz łączą siły z Leonardem i jego drużyną, tworząc superteam, który ma ocalić ich domy.



7. „Rok, w którym zaczęłam się masturbować”



Świat ambitnej karierowiczki rozpada się na kawałki, gdy chłopak rzuca ją tuż przed 40. urodzinami. Postanawia więc przewartościować swoje pogmatwane życie.



6. „Wierne przyjaciółki”



Dwie przyjaciółki, które wzajemnie dostarczają sobie alibi, wyjeżdżają, aby oddać się romansom. Zaginięcie jednej z nich doprowadza jednak do rozerwania sieci kłamstw.



5. „Pęd na popęd”



Para przyjaciół wspiera się nawzajem w szkole, mierząc się ze wstydliwymi nowymi potrzebami i niezręcznym uczuciem, jakie pojawia się między nimi.



4. „Tin & Tina”



Po traumatycznym poronieniu młoda para adoptuje z klasztoru parę bliźniąt, jednak wkrótce obsesja dzieci na punkcie religii zaczyna odbijać się na rodzinie.



3. „Matka”



Ścigana przez niebezpiecznych wrogów zabójczyni wychodzi z ukrycia, aby chronić córkę, którą porzuciła wiele lat wcześniej.



2. „Krew i złoto”



W ostatnich dniach II wojny światowej niemiecki dezerter, który zrobi wszystko, by wrócić do domu, angażuje się w walkę przeciw oddziałom SS na tropie ukrytego złota.



1. „Dzień Matki”



Kiedy syn, którego zostawiła w dzieciństwie, zostaje porwany, była agentka specjalna Nina musi znowu użyć swoich zabójczych umiejętności, aby sprowadzić go do domu.Czytaj też:

