Filmy nominowane do Oscara, które obejrzysz na Netflix

Poza głośną ekranizacją powieści Remarque'a „Na zachodzie bez zmian” z 9 nominacjami, na liście pretendentów do Oscara znalazły się również „Blondynka” z Aną de Armas w roli Marilyn Monroe, „Glass Onion – film z serii Na Noże” z Danielem Craigiem w roli błyskotliwego detektywa, poruszająca animowana produkcja „Guillermo del Toro: Pinokio”, meksykański dramat Alejandro Gonzáleza Iñárritu „Bardo, fałszywa kronika garści prawd”, animowany film familijny „Morska bestia”, a także dwa krótkometrażowe filmy dokumentalne – „Zaklinacze słoni” i „Efekt Marthy Mitchell”.

Fani oscarowych produkcji w domowym zaciszu mogą zobaczyć tegorocznych nominowanych. Podpowiadamy, o czym są filmy – poszukajcie na liście czegoś dla siebie!

„Na zachodzie bez zmian”



Film „Na zachodzie bez zmian” jest nominowany do Oscara w 9 kategoriach, m.in. najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany i najlepsze efekty specjalne.

To porywająca opowieść o młodym niemieckim żołnierzu na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Paul i jego towarzysze na własnej skórze doświadczają, jak początkowa euforia wojny przemienia się w desperację i strach, gdy walczą w okopach o swoje życie. Film w reżyserii Edwarda Bergera jest oparty na znanej na całym świecie powieści Ericha Marii Remarque'a pod tym samym tytułem.



„Glass Onion: Film z serii Na noże”



Nominowany do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany.



W drugiej części filmu „Na noże" detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych.



„Blondynka”



Nominowany w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Ten odważny fabularyzowany portret Marilyn Monroe przybliża burzliwe życie prywatne hollywoodzkiej legendy i wskazuje na cenę, jaką przyszło jej zapłacić za sławę.



„Bardo. Fałszywa kronika garści prawd”



Nominowany w kategorii najlepsze zdjęcia.

Ceniony dziennikarz i dokumentalista wyrusza na epicką wyprawę w głąb siebie, aby pogodzić się ze swoją tożsamością, przeszłością i teraźniejszością.



„Guillermo Del Toro: Pinokio”



Nominowany w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany.

Nagrodzony Oscarem reżyser Guillermo del Toro i mistrz animacji poklatkowej Mark Gustafson przedstawiają własną wersję klasycznej powieści Carlo Collodiego o drewnianej kukiełce. Ten wzruszający musical opowiada o fantastycznych przygodach Pinokia, który przekracza granice i odkrywa cudowną moc miłości.



„Morska bestia”



Nominowany w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany.

Mała gapowiczka wypływa na szerokie wody z legendarnym łowcą morskich potworów. Wspólnie tworzą nową fascynującą historię.



„Zaklinacze słoni”



Nominowany w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny.

Bomman i Bellie z południa Indii poświęcają życie opiece nad osieroconym słoniątkiem o imieniu Raghu, tworząc rodzinę jak żadna inna.



„Efekt Marthy Mitchell”



Nominowany w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny.

Dokument o żonie ważnego polityka, która nie wahała się mówić prawdy podczas afery Watergate - oraz o działaniach administracji Nixona, które miały ją zdyskredytować.Czytaj też:

