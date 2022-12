„Glass Onion. FIlm z serii: »Na noże«” numerem 1. na świecie! Netflix chwali się oglądalnością

Druga części filmu „Na noże”, w której detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych, stał się prawdziwym hitem Netfliksa. Jak podał Netflix, trzy dni od premiery stał się numerem jeden na świecie. Obejrzało go 35 milionów gospodarstw domowych z ponad 93 krajów.

„Glass Onion. FIlm z serii: »Na noże«”. O czym jest?

Za sprawą najnowszej przygody stworzonej przez Riana Johnsona, nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey. Jak w każdym porządnym kryminale, z każdym z bohaterów wiążą się jakieś tajemnice, kłamstwa i motywacje. Kiedy ktoś ginie, każdy staje się podejrzany.

Powracający na plan serii, którą rozpoczął, nominowany do Oscara Rian Johnson jest zarazem scenarzystą i reżyserem filmu „Glass Onion: Film z serii »Na noże«”, w którym ponownie pojawił się sam Daniel Craig, a także gwiazdy, takie jak Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline oraz Kate Hudson czy Dave Bautista.

