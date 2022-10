„Nasz nowy dom”. Ekipa pomogła rodzinie ze wsi Makówiec. Niepełnosprawna Zuza ma teraz piękny pokój

Za nami kolejny odcinek już 19. sezonu „Nasz nowy dom”. Tym razem Katarzyna Dowbor zdecydowała się wyremontować dom rodziny pani Anety i pana Leszka, którzy opiekują się nieuleczalnie chorą córeczką Zuzią i nastoletnim synem.

„Nasz nowy dom”. Ekipa pomogła rodzinie ze wsi Makówiec

Wcześniej rodzina mieszkała w bloku na 4. piętrze, a dla Zuzi zdecydowała się wyprowadzić na wieś. Dziewczynka jest nieuleczalnie chora – urodziła się z wadliwą budową mózgu. Jest dzieckiem, które nie chodzi, a ze światem komunikuje się na swój własny sposób. Rodzinie zależało więc, by jej pociecha mogła żyć w godnych warunkach. Niestety, remont przerósł ich możliwości, dlatego zwrócili się o pomoc do Katarzyny Dowbor.

Warunki w domu rodziny na wsi były tragiczne – brakowało kuchni, łazienki, większości mebli. Ekipa szybko podjęła się wyzwania i wzięła do pracy. Wszystkie pomieszczenia zostały wyremontowane i nowocześnie urządzone. Wystrój robi wrażenie – dominują modne jasne barwy, a kolorystyczne akcenty w postaci dodatków czy mebli dodają wnętrzom charakteru. Do tego pomieszczenia zostały przystosowane do korzystania przez osobę niepełnosprawną. W łazience miejsce starej wanny zajął wygodny prysznic. Córka i syn pani Anety i pana Leszka dostali własne pokoje, dopasowane do ich gustu i potrzeb. Zobaczcie w galerii niezwykłą metamorfozę domu rodziny ze wsi Makówiec.

