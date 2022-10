„Nasz nowy dom”. Ekipa pomoże czteroosobowej rodzinie. Zobaczcie zdjęcia sprzed remontu!

Makówiec to rolnicza wieś w województwie kujawsko-pomorskim. Niedawno stary dom do remontu kupiła tu czteroosobowa rodzina - pani Aneta z mężem Leszkiem oraz dziećmi: dwunastoletnim Szymonem i siedmioletnią Zuzią. Zuzia choruje na niezwykle poważną chorobę polegającą na wadliwej budowie mózgu. Jest dzieckiem leżącym, nie mówi, ale komunikuje się ze światem na swój sposób. Rodzina postanowiła wynieść się ze swojego mieszkania na czwartym piętrze bez windy i dostosować do potrzeb córki stary dom na wsi. Niestety, koszty remontu przerosły ich oczekiwania.

Gdy odwiedza ich Katarzyna Dowbor, w domu do zrobienia jest dosłownie wszystko – brakuje kuchni, porządnej łazienki i większości mebli. Remont zrealizuje ekipa Przemka Oślaka, a projektem zajmie się Maciej Pertkiewicz.

Nowy odcinek „Naszego Nowego Domu” 20 października o godzinie 20:05 na antenie Polsatu.

Czytaj też:

„The Office PL” obejrzymy teraz w telewizji! Start już w poniedziałek!