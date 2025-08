„To było błogosławieństwo”. Gwiazda wspomina dramatyczną noc, która zmieniła wszystko

To był jeden z najbardziej dramatycznych momentów w jej życiu. Dom w Malibu, który Miley Cyrus dzieliła z byłym mężem Liamem Hemsworthem, spłonął doszczętnie podczas katastrofalnych pożarów w Kalifornii w listopadzie 2018 roku. Dziś artystka wspomina tę stratę z niespodziewanym spokojem, a nawet z wdzięcznością w głosie.

Miley Cyrus po pożarze musiała odbudować całe swoje życie. „Rozpadło się wiele moich relacji”

W czasie kameralnego pokazu filmu muzycznego „Something Beautiful”, który zorganizowano w Nowym Jorku, 32-letnia gwiazda podzieliła się osobistą refleksją na temat tamtych wydarzeń. Wspomnienia dramatycznych chwil powróciły za sprawą jednego z fanów, który zapytał Cyrus, jakiej rady udzieliłaby młodszej wersji siebie.

„Kiedy spłonął mój dom, to było największe błogosławieństwo, jakie kiedykolwiek otrzymałam” – rozpoczęła swoją odpowiedź Miley. Dla artystki utrata dachu nad głową była czymś znacznie więcej niż tylko materialną stratą. „Strata wszystkiego to też możliwość odbudowania wszystkiego. To nowy cel w życiu, okazja, by przyjąć do swojego życia nie tylko nowe przedmioty, ale i ludzi” – wyznała Cyrus.

„Ciemność prowadzi do światła”

Jak przyznała, płomienie pochłonęły nie tylko budynek, ale stały się też punktem zwrotnym w jej relacjach z bliskimi. „Myślę, że kiedy spłonął mój dom, rozpadło się również wiele moich relacji. To była magiczna chwila, za którą jestem ogromnie wdzięczna”.

Gwiazda, która w tym roku zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy za przebój „Flowers”, nie ukrywa, że trudne momenty w życiu potrafią z czasem nabrać innego znaczenia. „Myślę, że powiedziałabym sobie, gdy byłam młodsza, że powinnam doceniać mroczne czasy, bo, jak powiedziałam, one jedynie prowadzą nas ku światłu” – podsumowała podczas nowojorskiego spotkania.

Nowy projekt Miley Cyrus, Something Beautiful, to osobista i wizualna podróż przez emocje, wspomnienia i transformację. Jak pokazuje, artystka nie tylko śpiewa o przemianie, ona ją przeżyła.

