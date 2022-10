„M jak miłość”. Łukasz straci pracę przez konflikt w klinice?

Bartek wyznaje Uli, że dostał we Wrocławiu propozycję pracy na stanowisku asystenta projektanta, którą odrzucił ze względu na perspektywę rozłąki z rodziną. Żona od razu go namawia, by jednak przyjął posadę. Później Lisiecki przyłapuje Beatę, gdy ta próbuje znaleźć w domu Mostowiaków monety pozostawione Uli w spadku przez ojca. W lokalnej przychodni zjawia się nowa współwłaścicielka doktor Ewa Kalinowska która od razu wchodzi w konflikt z Łukaszem, przez co chłopak zaczyna się obawiać, że straci pracę. Patrycja nie wygląda jednak na zaniepokojoną i zapowiada ukochanemu, że to właśnie ona może w przyszłości utrzymywać rodzinę, bo postanowiła na nowo pracować jako prawniczka.

Argasińska trafia na celownik Kisielowej zazdrosnej, że Żak adoruje piękną sąsiadkę. A do tego kolejny raz sprzecza się z Martą, gdy ta namawia ją na powrót do Warszawy. Ostatecznie Wojciechowska zmienia jednak swoje nastawienie i przyjaciółki na nowo się godzą. Tymczasem Krystyna oraz Staszek proszą Rogowskich, by zostali świadkami na ich ślubie.

Serial „M jak miłość” – ulubiony serial Polaków

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

Czytaj też:

„Pierwsza miłość”. Brian porzuci karierę?