Wiktory 2022. Coraz więcej gwiazd bojkotuje galę

Gala Wiktorów odbędzie się dopiero dzisiaj, 31 marca, a już budzi wiele emocji. Kontrowersje związane z wydarzeniem zaczęły się od zaplanowanego w TVP koncertu Stinga. Brytyjski muzyk znany jest z angażowania się w walkę o prawa kobiet i mniejszości seksualnych oraz walkę o demokrację i pokój, dlatego wiele gwiazd z polskiego show-biznesu próbowało go odwieźć od tego pomysłu. List do Stinga napisał Mariusz Szczygieł, Kinga Rusin czy Maciej Stuhr. Apel osób z kultury i sztuki odniósł sukces i Sting odwołał Koncert.

Coraz więcej gwiazd rezygnuje z Wiktorów 2022

Wiktory 2022 został zbojkotowane także w inny sposób. Z obecności na gali zrezygnowało już kilkoro nominowanych. Magda Mołek poinformowała, że nie odesłała listy ze swoimi faworytami nie chcąc uczestniczyć w wydarzeniu. Jako zdobywczyni nagrody kilka lat temu z automatu stała się jedną z członkiń kapituły konkursu. – Poproszono mnie o wytypowanie swoich kandydatur, bo tak się robi, wysyła się list do członkiń i ja ten list dostałam – powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post. Do tego grona dołączył także Tomasz Raczek. Krytyk filmowy umieścił oświadczenie na swoim profilu na Facebooku i poinformował o takim samym zabiegu. Ale to nie koniec osób bojkotujących czwartkowe wydarzenie. Do tego grona dołączył Robert Janowski, który także powinien głosować. Na Wiktorach nie zobaczymy też kilku nominowanych. Zabraknie Piotra Kraśki, który został nominowany w kategorii Dziennikarz roku, Dariusza Rosiaka, który miałby walczyć o nagrodę Projektu internetowego roku, Moniki Olejnik członkini kapituły i Roberta Makłowicza, który dostał nominację w kategorii Projekt internetowy roku.

Czytaj też:

Nie żyje Tom Parker, wokalista zespołu The Wanted. Miał 33 lata