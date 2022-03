Jest oświadczenie na temat występu Stinga na gali Wiktorów

„Sting nie wystąpi na gali rozdania Wiktorów 31 marca, wbrew wcześniejszym planom. Sting koncentruje się na wyczekiwanej przez fanów trasie koncertowej »My Songs«, przełożonej z powodu pandemii, oraz premierze singla charytatywnego »Russians (Guitar/Cello Version)«, z którego zysk netto wesprze organizację charytatywną Help Ukraine Center. Środki zostaną przekazane poprzez niemiecką fundację charytatywną Ernst Prost »People For Peace – Peace for People«” – czytamy w oświadczeniu wytwórni Universal Music Polska.

Polskie gwiazdy apelowały do Stinga ws. występu na gali Wiktorów

Przypomnijmy, od kilku dni polskie gwiazdy apelowały do Stinga o to, aby nie występował na gali Wiktorów 2022 roku, tym samym bojkotując Telewizję Polską, na antenie której zostanie wyemitowane wydarzenie. Brytyjski muzyk, multiinstrumentalista i kompozytor, który stał się sławny w latach 70., kiedy to został liderem zespołu The Police, od lat uważany jest za osobę w pełni zaangażowaną w walkę o prawa kobiet, osób LGBT+ i demokrację. O tym, że wystąpi na gali Wiktorów artysta poinformował za pośrednictwem Instagrama, gdzie zamieścił nagranie, wyrażając radość z powodu występu.

Tuż po tym posypały się głosy i listy skierowane do Stinga przez polskie gwiazdy, w tym Mariusza Szczygła, Macieja Stuhra czy Kingę Rusin. Wszystko wskazuje na to, że wbrew wcześniejszym planom, po wysłuchaniu głosów kierowanych przez artystów z Polski, gwiazdor zdecydował się zrezygnować z występu.

