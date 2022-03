Kinga Rusin także ostrzega Stinga przed występem w TVP

Gala rozdania Wiktorów wraca do Telewizji Polskiej po siedmioletniej przerwie. Największą gwiazdą wydarzenia ma być brytyjski muzyk Sting. Wokalista poinformował fanów o wstępie w Polsce za pośrednictwem nagrania na Instagramie. Nie krył ekscytacji i radości z zaplanowanego występu. Inne zdanie i mniej ekscytacji miał w sobie Mariusz Szczygieł, który negatywnie ocenił przedsięwzięcie oraz wystosował list do Stinga. W długim poście argumentował dlaczego ten nie powinien wspierać rozdania Wiktorów. „Drogi Panie Sting, chyba nie wie Pan, że występując na Gali Wiktory TVP, uwiarygadnia Pan tv, która nie ma nic wspólnego z demokratycznymi mediami. Media mają patrzeć na ręce rządzącym, a Telewizja Polska jest tubą propagandową rządu” – zaczął Szczygieł. Reportażysta opisał też działania stacji, które jego zdaniem są niezgodne ze standardami dziennikarstwa. Szczygieł nawiązał też do polityki. „Rząd PiS zawłaszczył publiczną telewizję. Wchodzi on w alianse z proputinowskimi, skrajnie prawicowymi ruchami w Europie – Marine Le Pen, Victorem Orbanem, Matteo Salvinim i im podobnymi. Występując dla TVP, stawia się Pan w niezręcznej sytuacji” – wymienia. Na koniec Mariusz Szczygieł pozdrowił muzyka, a cały list opublikował również po angielsku.

Kinga Rusin ostrzega Stinga przed koncertem w TVP

Podobnego zdania jest dziennikarka Kinga Rusin, która na swoim InstaStories opublikowała ocenę występu Stinga na wydarzeniu emitowanym przez Telewizję Polską. Zdecydowanie podkreśliła, że działania instytucji są niezgodne z poglądami muzyka, który od dawna wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz praw kobiet, demokracji czy osób LGBT. „Sting właśnie zapowiedział swój występ w TVP. Menager chyba nie odrobił pracy domowej i nie sprawdził tego zlecenia. Sting od lat angażuje się bowiem w walkę o demokrację, wspiera środowiska LGBT i feministyczne, czyli robi dokładnie odwrotnie niż reżimowa telewizja PiS-u i Kurskiego. Trzeba mu to uświadomić” – napisała prezenterka

