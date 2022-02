„Nope”. Jordan Peele wraca z nowym filmem. Co o nim wiemy?

Pierwszy plakat do filmu Jordan Peele pokazał w lipcu 2021 roku. Jak zwykle z projektami reżysera, o obrazie wiadomo niewiele. Na udostępnionej grafice widzimy złowrogą, ciemną chmurę z czymś, co przypomina sznurek latawca, powiewającym poniżej. Wskazówki dawane fanom przez Peele'a przy okazji ostatniego filmu „To my” (ang. „Us”) były równie zdawkowe. Jeżeli chodzi o tytuł filmu, można domniemywać, że mamy tu do czynienia z podobną zabawą słowną, jak w „Us” („My”, ale też US – czyli United States – Stany Zjednoczone – red.). „Nope” kojarzy się oczywiście z „Hope” (pol. „nadzieja”).

Zwiastun i opis filmu

Teraz w końcu doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna produkcji i jego krótkiego opisu. „Mieszkańcy samotnego wąwozu w środkowej Kalifornii są świadkami niesamowitego i mrożącego krew w żyłach odkrycia” – czytamy.

W filmie „Nope” zagrali m.in.: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Barbie Ferreira, Brandon Perea czy Michael Wincott.

Peele założył Monkeypaw Production w 2012 roku. Ostatnim filmem, jaki sponsorowała firma był „Candyman” w reżyserii Nii Costy.

„Nope” – kiedy premiera?

Film „Nope” Jordana Peele'a ma wejść na ekrany kin 22 lipca 2022 roku.

