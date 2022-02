„Milionerzy”. Internauci miażdżą walentynkowy odcinek. Dostało się Chajzerowi i Ohme

W specjalnym odcinku „Milionerów” dwie pary prowadzących zawalczyły o kwotę, która miała zostać przekazana na rzecz podopiecznych Fundacji TVN. To akcja zorganizowana przez stację z okazji Walentynek.

Pytanie o herbatę w „Milionerach”

Duet Bartosz Jędrzejak i Daria Ładocha zarobił tylko tysiąc złotych, natomiast dzięki Małgorzacie Ohme i Filipowi Chajzerowi na konto Fundacji TVN przekazane zostało 40 tysięcy złotych. Pierwsza para prowadzących „Dzień dobry TVN” odpadła na pytaniu o herbatę.

„Której z herbat nie poddaje się procesowi fermentacji?” – brzmiało pytanie zadane przez Huberta Urbańskiego. Odpowiedzi to:

A: czerwonej

B: niebieskiej

C: czarnej

D: zielonej

Para po zastanowieniu zdecydowała postawić na opcję B. niebieskiej. Niestety była to odpowiedź błędna. Procesowi fermentacji nie poddaje się bowiem zielonej herbaty.

Internauci miażdżą występ Chajzera i Ohme w „Milionerach”

Mimo, że Jędrzejak i Ładocha zarobili w „Milionerach” tylko tysiąc złotych, znacznie większy hejt wylał się w sieci na parę Chajzer-Ohme. Ci z kolei odpadli na pytaniu o królową Elżbietę II i jej wpływy.

„Gdzie 30 listopada 2021 roku królowa brytyjska Elżbieta II przestała być głową państwa” – zapytał prowadzący i podał opcje:

A. w Szkocji

B. w Barbadosie

C. w Anglii

D. w Walii

Para zdecydowała postawić na wariant A. Oczywiście szybko okazało się, że poprawną odpowiedzią była B. w Barbadosie.

Na facebookowym profilu programu „Milionerzy” roi się od hejtu dotyczącego występu gwiazd TVN-u. „Wstyd co to był za występ?”; „Myślałam że będą grać jak należy a oni odwalili błazenadę”; „Bardzo denne i żenujące zachowanie w trakcie gry. Nie było widać powagi, że chcą zagrać o jak najwyższą kwotę dla potrzebujących dzieci, tylko pokazywali swoje gry aktorskie na niskim poziomie. Ciężko się to oglądało, bardzo przykre”...; „Porażający jest nie brak wiedzy, jaki obie pary zaprezentowały, ale ich zbytnia pewność siebie, nieodpowiedzialne zachowanie, nieodpowiednie do miejsca, ani do okazji grania o pieniądze na cel charytatywny”; „Żenada. Obydwie pary cieniutkie. A zachowanie Ohme, jak w przedszkolu” – tego typu komentarze pojawiają się w sieci.

Oglądaliście odcinek? Macie podobne odczucia? Podzielcie się z nami swoim zdaniem w komentarzach.

