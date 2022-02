Co oglądać na Netflix? Nowości na weekend

„Kim jest Anna?”



Dziennikarka bada sprawę Anny Delvey, legendy Instagrama, która skradła serca i pieniądze społecznej elity Nowego Jorku.



„Dorwać mordercę”, sezon 2.



Śledczy na tropie seryjnych morderców ujawniają wstrząsające szczegóły swojej pracy w tym opartym na faktach serialu kryminalnym.



„Mistrzowie mistyfikacji: Historie słynnych oszustów”



W tym wstrząsającym serialu dokumentalnym udający brytyjskiego szpiega okrutny oszust manipuluje i okrada swoje ofiary, pozostawiając za sobą zrujnowane rodziny.



„Wysoka dziewczyna 2”



Zdobycie głównej roli w szkolnym musicalu to spełnienie marzeń Jodi, ale towarzysząca temu presja sprawia, że jej pewność siebie oraz związek zaczynają się rozpadać.



„Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie”



Załamana Anna, która obserwuje świat z okna salonu, obiera sobie za cel nowego, przystojnego sąsiada i niewiele później staje się świadkiem makabrycznego morderstwa.



„Toy Boy”, sezon 2.



Tancerz erotyczny zostaje oskarżony o zabicie męża swojej kochanki. Mężczyzna z pomocą młodej prawniczki próbuje ustalić, kto chce go wrobić w morderstwo.



„Z zimnej strefy”



Życie pewnej kobiety staje na głowie, gdy musi wybierać między utratą bezpieczeństwa rodziny a powrotem do dawnego życia genetycznie zmodyfikowanej rosyjskiej agentki.



„Moja przyjaciółka Anne Frank”



Film ukazujący historię przyjaźni Anne Frank z Hannah Goslar od początków w Amsterdamie pod nazistowską okupacją aż po ponowne spotkanie w obozie koncentracyjnym.



„Neymar: Perfekcyjny chaos”



Uwielbiany i krytykowany Neymar opowiada o blaskach i cieniach swojego życia prywatnego i błyskotliwej kariery piłkarskiej.



„Przywilej”



Uczęszczający do elitarnej prywatnej szkoły zamożny nastolatek i jego koleżanki odkrywają mroczny spisek, któremu towarzyszy seria dziwnych, nadprzyrodzonych zdarzeń.

