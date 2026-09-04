Uzbrojony katecheta i ostre żarty z polityków! Ten jubileuszowy show wywoła burzę

Politycy na rybach, małżeńskie awantury, katecheta w wojskowym mundurze i sztuczna inteligencja, która najwyraźniej nie zamierza już nikogo oszczędzać. „Kabaret na żywo” wraca na antenę Polsatu, a jego nowy sezon rozpocznie wyjątkowy jubileusz Kabaretu Skeczów Męczących. Grupa świętuje 20 lat działalności i zapowiada wieczór pełen dobrze znanych tematów oraz nowych, zaskakujących pomysłów.

Kabaret Skeczów Męczących ma już 20 lat. Tak zaczynał

Jesienny sezon „Kabaretu na żywo” otworzy jubileuszowy program Kabaretu Skeczów Męczących. Marcin Szczurkiewicz i Karol Golonka zabiorą widzów w podróż przez dwie dekady swojej działalności. Nie zabraknie wspomnień z początków kariery, kiedy grupa dopiero próbowała zbudować swoją markę.

Kabareciarze wracają między innymi do czasów, gdy występowali w Końskich. Jak sami dziś żartują, w rodzinnych Kielcach nikt nie chciał ich oglądać. Po 20 latach sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Jubileusz odbywa się przy wypełnionej Kadzielni, a sam upływ czasu stał się dla artystów kolejnym powodem do żartów.

Szczurkiewicz i Golonka są już po czterdziestce, dlatego w programie pojawia się również temat długości jubileuszowego występu. Ich odpowiedź nie pozostawia wątpliwości: „Bez przesady. My jesteśmy po czterdziestce. Także my już tyle nie wytrzymujemy”.

Sztuczna inteligencja mówi kabareciarzom, co o nich myśli

Jedną z atrakcji jubileuszowego programu będzie sztuczna inteligencja. Na scenie pojawi się złota głowa, której nadano imię Magda. Początkowo wygląda jak technologiczna ciekawostka, ale szybko okazuje się pełnoprawną bohaterką skeczów. Magda nie zamierza ograniczać się do grzecznych odpowiedzi. Potrafi zachowywać się jak wściekła żona, odpowiadać gospodarzom bez kompleksów i bezceremonialnie sprowadzać ich na ziemię.

Kiedy pada stwierdzenie: „Bilety były za drogie”, publiczność reaguje gromkimi brawami. Z kolei na przesadny komplement jednego z prowadzących pod adresem widzów sztuczna inteligencja odpowiada: „Przed Państwem Król Wazeliny”.





„A Kaczyński powiedział, że jak wygra Tusk, to…”

W jubileuszowym programie nie zabraknie również politycznych żartów. W skeczu „Łowienie” nad wodą spotykają się trzy pokolenia wędkarzy. Spokojny wypoczynek szybko zamienia się jednak w rozmowę o polskiej polityce.

Żartów doczekują się Mateusz Morawiecki, Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Jarosław Kaczyński. Ten ostatni pojawia się między innymi w rozmowie dotyczącej diety wędkarzy. Pada wówczas zdanie: „A Kaczyński powiedział, że jak wygra Tusk, to będziemy jedli robaki”.

W świecie Kabaretu Skeczów Męczących nawet wyprawa na ryby nie może więc obyć się bez politycznych komentarzy. Zwłaszcza gdy uczestnicy spotkania mają za sobą nadużycie medycznej marihuany. Kabareciarze sięgają również po temat szkoły. W okresie „back to school” widzowie zobaczą skecz poświęcony wywiadówce, podczas której oczekiwania rodziców zderzają się z pomysłami szkoły.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy pojawia się temat religii. Wtedy na scenę wkracza katecheta ubrany w wojskowy mundur. Trudno oczekiwać, że w tej sytuacji rozmowa o miłości do bliźnich będzie spokojna.





„Co można zrobić najgorszego, kiedy zostawi cię żona?”

20-lecie nie mogłoby się obyć bez jednego z tematów, które przez lata regularnie pojawiały się w kabaretowych skeczach, czyli relacji damsko-męskich. Kabaret Skeczów Męczących pokazuje małżeńskie konflikty, zazdrosne żony oraz mężów próbujących wybić się na niepodległość. W tej historii nie może zabraknąć również Facebooka.

Marcin Szczurkiewicz zauważa: „co można zrobić najgorszego, kiedy zostawi cię żona? Można o tym napisać na Facebooku”.

Na jubileusz przygotowano także nietypowy eksperyment. W jednym ze skeczów członków Kabaretu Skeczów Męczących zastąpią zawodowi aktorzy Tomasz Karolak i Sebastian Stankiewicz. Ich zadanie jest z pozoru banalne: nie pić. Problem pojawia się wtedy, gdy na stole stoją butelki, atmosfera sprzyja łamaniu postanowień, a silna wola zaczyna przegrywać z okolicznościami.

„Kabaret na żywo” wraca już 5 września

Jubileusz Kabaretu Skeczów Męczących rozpocznie nowy, 11-odcinkowy sezon „Kabaretu na żywo”. Premierowy odcinek będzie jednocześnie wyjątkowym świętem grupy, która od 20 lat działa na polskiej scenie.

W sobotę 5 września o godz. 20:00 Polsat pokaże program „Kabaret na żywo. Kabaret Skeczów Męczących 20-lecie. Jeszcze nigdy nie było tak dobrze”.

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