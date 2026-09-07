Wieniawa otworzyła „Taniec z gwiazdami” i się zaczęło. Dawno nie było takich komentarzy

Julia Wieniawa pojawiła się w podwójnej roli — po raz pierwszy zasiadła w jury „Tańca z Gwiazdami” i wystąpiła na scenie 19. edycji z muzycznym występem. Widzowie szybko zabrali głos w mediach społecznościowych. Choć dominowały pozytywne komentarze, nie zabrakło także wyjątkowo ostrych słów krytyki.

Julia Wieniawa nową jurorką „Tańca z Gwiazdami”. Występ podzielił widzów

19. edycja „Tańca z gwiazdami” przyniosła kilka zmian w składzie programu. Po odejściu Ewy Kasprzyk jej miejsce w jury zajęła Julia Wieniawa. Artystka dołączyła do Iwony Pavlović, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody.

Debiut Wieniawy rozpoczął się jednak jeszcze zanim przystąpiła do oceniania uczestników. Nowa jurorka przyznała, taki obrót wydarzeń był dla niej zaskoczeniem. „Naprawdę się tego nie spodziewałam, tego nie było w moim bingo, ale życie potrafi zaskoczyć i trzeba je brać garściami”, powiedziała na początek Julia.

Po muzycznym otwarciu internauci zaczęli komentować występ Wieniawy oraz jej obecność w nowym składzie jury. Zdecydowana większość opinii była pozytywna. Widzowie doceniali przede wszystkim nową energię, jaką artystka miała wnieść do programu.

„Wreszcie w jury wszyscy, którzy potrafią”, „Mega fajnie, że jest nowa energia w jury”, „Świetnie”, „Jak otwierać, to w takim stylu!”, „Piękny występ. Julia Wieniawa — wyglądasz przepięknie, tak bardzo czekałam na tę piosenkę. Jest świetna”, „Julia pięknie śpiewa”, „Julia, kocham Twoją pracowitość, rezyliencję i upór. Jesteś inspiracją” — czytamy w komentarzach.

„Ciężko się to ogląda niestety”

Nie wszyscy byli jednak przekonani do występu nowej jurorki. Część widzów zwróciła uwagę na jej śpiew, sposób oceniania oraz dopasowanie do pozostałych członków jury.

„Niestety, słabe otwarcie. Nie zrobiło na nas w domu żadnego wrażenia”, „Każdy muzyk powie, że to nie było wow. Momentami poza dźwiękami”, „Wizualnie pięknie, ale… Czy tylko ja nie rozumiem tekstu?”, „Julia Wieniawa jest najsłabszym punktem tej edycji”, „Julia Wieniawy później zaczęła śpiewać niż tekst z playbacku żenada”, „Irytujące wypowiedzi. Nie pasuje do reszty składu jurorskiego” — pisali internauci.

Jedna z internautek zdecydowała się na dłuższe podsumowanie pierwszego odcinka. W swoim komentarzu przyznała, że lubi Wieniawę i dostrzega jej talent, ale jednocześnie nie przekonała się do jej obecności w jury.

„Kurcze nie powiem otwarcie całkiem fajne i lubię Julie za jej prawowitość, talent też ma, natomiast nie mogłam niestety jej znieść w jury. O ile w "Mam talent" nie odstawała bardzo tak tutaj… Po Wodeckim, Tyszkiewicz, Kasprzyk… ciężko się to ogląda niestety. A i gwiazdy bardzo słabiutkie. W tamtej edycji był ktoś extra, jak Fabiański wzbudzał emocje, a w tej edycji niestety nie ma co oglądać szkoda, bo kocham te program” — napisała.

Surowe oceny w pierwszym odcinku 19. edycji „Tańca z Gwiazdami”, ale nikt nie odpadł

Pierwszy odcinek 19. edycji „Tańca z gwiazdami” został utrzymany w klimatach włoskich. Na prośbę Julii Wieniawy tym razem nikt nie odpadł, a oceny jurorów zostaną przeniesione do kolejnego odcinka.

Najwyżej oceniono dwie samby: w wykonaniu Heleny Englert oraz Mandaryny. Iwona Pavlović już na początku zapowiedziała, że jurorzy będą w tej edycji oceniać uczestników surowo. Jej deklaracja znalazła odzwierciedlenie w punktacji.

Najwyższą oceną wieczoru było 8 punktów przyznane przez Julię Wieniawę. Iwona Pavlović nie sięgnęła natomiast po tabliczkę z wyższym nominałem niż 6. To i tak więcej, niż zapowiadała wcześniej, ponieważ „straszyła”, że przyzna najwyżej 5 punktów.

W 19. edycji programu o zwycięstwo walczą Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka, Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko, Mateo Brunetti i Izabela Skierska, Helena Englert i Roman Osadchiy, Karolina „Kaeyra” Baran i Kacper Rutka, Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka, Monika Borzym i Michał Kassin, Magdalena Tarnowska i Dominik Smaruj, Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz, Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna, Dominik Rupiński i Estelle Francois oraz Marta „Mandaryna” Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz.

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